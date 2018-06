V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas sakė žurnalistams, kad abu lyderiai kovą kalbėdamiesi telefonu aptarė galimybes susitikti ir galimas tokio susitikimo vietas, įskaitant Austrijos sostinę. D. Peskovas, kalbėdamas Kinijos pajūrio mieste Čingdao, kur V. Putinas yra atvykęs dalyvauti regioninės saugumo organizacijos susitikime, pažymėjo, kad „nebuvo jokių konkrečių susitarimų arba supratimo, jokių konkrečių aptarimų nevyksta. Tai yra, šioje srityje niekas nepasikeitė.“ Kremliaus atstovas pridūrė, kad šis klausimas taip pat buvo iškeltas per anksčiau šią savaitę vykusias V. Putino ir Austrijos kanclerio Sebastiano Kurzo derybas. Vis dėlto jis pabrėžė, kad pirmiausiai turi susitarti Rusija ir Jungtinės Valstijos.

