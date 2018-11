„Šis susitikimas vienodai reikalingas abiem pusėms ir yra svarbus bendros padėties raidai“, – sakė V. Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas. D. Trumpas perspėjo, kad praeitą savaitgalį Kerčės sąsiauryje įvykęs incidentas, per kurį Rusija užgrobė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus, gali sužlugdyti Argentinoje planuotas surengti derybas. Tačiau J. Ušakovas išreiškė viltį, kad Maskva bus informuota apie bet kokius pakeitimus „įprastais kanalais“, o ne per žiniasklaidos pranešimus. Į Buenos Aires atvyksiantys D. Trumpas ir V. Putinas planavo pasikalbėti šeštadienį, sakė Kremliaus patarėjas. Numatoma, kad įvyks jų pokalbis prie keturių akių, taip pat susitikimas dalyvaujant pagrindiniams delegacijų nariams. Diskusijų temos „visiškai priklausys nuo lyderių“, kaip ir šio susitikimo trukmė, sakė J. Ušakovas. Susiję straipsniai: Putinas pirmą kartą viešai pakomentavo išpuolį prieš ukrainiečius Porošenka pasirašė dekretą dėl karo padėties įvedimo Kremlius „neatmeta“, kad jie aptars praeito sekmadienio konfrontaciją jūroje tarp Rusijos ir Ukrainos pajėgų prie Maskvos aneksuoto Krymo pusiasalio krantų. Derybų darbotvarkėje taip pat gali atsidurti konfliktas Sirijoje ir Šiaurės Korėjos bei Irano branduolinės programos. Kremlius taip pat tikisi, kad bus aptarti strateginis stabilumo klausimai, D. Trampui paskelbus, kad Jungtinės Valstijos pasitrauks iš svarbios branduolinės ginkluotės sutarties. Pasak J. Ušakovo, Maskva nori išvengti „beprasmiškų ginklavimosi varžybų“. Planuojamose derybose taip pat tikriausiai būtų aptarti dvišaliai santykiai. Lyderiai gali apžvelgti, „ką galima būtų padaryti dvišaliams santykiams išvesti iš dabartinės aklavietės ir pradėti eiti normalizavimo link“, pridūrė Kremliaus patarėjas. Prieš susitikimą su D. Trumpu V. Putinas planuoja penktadienį susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, sakė J. Ušakovas. Šeštadienį V. Putinas taip pat susitiks su Japonijos ministru pirmininku Shinzo Abe ir Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu. Saudo Arabijos princas ir Rusijos lyderis ketina aptarti praeitą mėnesį karalystės konsulate Stambule įvykdytą žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymą, nurodė J. Ušakovas.

