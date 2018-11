„Vašingtonas patvirtino susitikimą (įvyksiant)", – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Anksčiau D. Trumpas perspėjo, kad praeitą savaitgalį Kerčės sąsiauryje įvykęs incidentas, per kurį Rusija užgrobė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus, gali sužlugdyti Argentinoje planuotas surengti derybas. Į Buenos Aires atvyksiantys D. Trumpas ir V. Putinas planavo pasikalbėti šeštadienį, trečiadienį sakė vienas Kremliaus patarėjas. D. Trumpo ir V. Putino susitikimas Buenos Airėse numatytas šeštadienį apie vidurdienį, naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė šaltiniai Vašingtone. Susiję straipsniai: Oro uoste apgadintas privatus Trumpo lėktuvas Trumpas kol kas nemato potencialiai pavojingų varžovų 2020-ųjų rinkimuose „Susitikimas suplanuotas apie vidudienį vietos laiku (17 val. Lietuvos laiku), jam numatyta skirti valandą ar dvi“, – sakė šaltinis. Anot jo, lyderiai patys spręs dėl savo diskusijos formato. „Norės – kalbėsis akis į akį padedami vertėjų, jei reikės – pakvies reikalingus delegacijų narius“, – sakė jis. Trečiadienį Kremlius pranešė, kad prezidentų susitikimas Argentinos sostinėje numatytas gruodžio 1 dieną, o pokalbio temos ir jo trukmė visiškai priklausys nuo pačių lyderių. V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas sakė, kad „šalys sutarė dėl susitikimo vietos ir laiko“. „Numatoma, kad prezidentai pasikalbės akis į akį, o tada pakvies prie diskusijos prisijungti delegacijų narius“, – sakė jis. Paklaustas, ar po susitikimo gali būti paskelbtas bendras pareiškimas, J. Ušakovas atsakė: „Šalys kol kas dėl to nesitarė. Tačiau, suprantama, delegacijų nariai pateiks informaciją. Kaip tai bus padaryta – kol kas nesutarta.“

