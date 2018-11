„Vašingtonas patvirtino susitikimą (įvyksiant)", – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Anksčiau D. Trumpas perspėjo, kad praeitą savaitgalį Kerčės sąsiauryje įvykęs incidentas, per kurį Rusija užgrobė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus, gali sužlugdyti Argentinoje planuotas surengti derybas. Į Buenos Aires atvyksiantys D. Trumpas ir V. Putinas planavo pasikalbėti šeštadienį, trečiadienį sakė vienas Kremliaus patarėjas.

