„Pagrindinis prioritetas yra išvengti karo pavojaus“, – sakė V. Nebenzia žurnalistams po už uždarų durų vykusio susitikimo JT Saugumo Taryboje. Paklaustas, ar kalba apie karą tarp JAV ir Rusijos, diplomatas atsakė: „Deja, negalime atmesti nė vienos galimybės.“

