„Tokie žingsniai, jei tik jų bus imtasi, padarys pasaulį pavojingesnį“, – teigė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus, kad Maskva pažeidė 1987-aisiais pasirašytą Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF). „Rusija laikėsi ir laikosi šio susitarimo nuostatų“, – pareiškė D. Peskovas. Pasak Kremliaus atstovo spaudai, JAV anksčiau pakirto INF pagrindus. „Ketinimas pasitraukti iš šio dokumento kelia didžiausią susirūpinimą“, – pridūrė jis. D. Peskovas vėl pakartojo ankstesnį prezidento Vladimiro Putino pareiškimą, kad Rusija niekada nepultų pirma, net jeigu jai būtų grasinama branduoline ataka. „Nemanome, kad turime teisę suduoti pirmąjį smūgį“, – sakė atstovas spaudai. INF padėjo išspręsti krizę, kilusią dėl Sovietų Sąjungos sprendimo nukreipti balistines raketas su branduolinėmis galvutėmis į Vakarų valstybių sostines. Sutartį pasirašė tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas ir paskutinis SSRS lyderis Michailas Gorbačiovas, kuris šį savaitgalį taip pat sukritikavo Vašingtono ketinimus atšaukti susitarimą. JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas šiuo metu yra Maskvoje, kur dvi dienas, be kita ko, derėsis ir šiuo klausimu.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.