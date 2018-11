Jis pridūrė, kad anksčiau buvo planuotas nuodugnus lyderių pokalbis, bet darbotvarkė buvo pakeista Prancūzijos prašymu. „Buvo susitarta, kad JAV ir Rusijos lyderiai Paryžiuje tik trumpai pabendraus stovėdami, – Rusijos naujienų agentūros citavo J. Ušakovą. – (Dabar) kalba eina tik apie neilgą pokalbį, veikiausiai per darbo pietus Eliziejaus rūmuose.“ „Per neseniai įvykusį JAV prezidento patarėjo Johno Boltono vizitą Maskvoje buvo pasiektas susitarimas, kad šventinių renginių Paryžiuje kuluaruose bus surengtas Rusijos ir JAV prezidentų susitikimas, ir (tai) sukėlė didžiulį tarptautinių politinių sluoksnių ir žiniasklaidos susidomėjimą, – aiškino J. Ušakovas. – Kaip buvo paskelbta apie šį susitikimą... kolegos prancūzai pradėjo reikšti nuogąstavimus, kad pats susitikimas ir netgi pasiruošimo jam procesas gali atitraukti dėmesį nuo renginių Paryžiuje pagrindinės temos.“ Susiję straipsniai: Medvedevas: sankcijomis JAV sprendžia vidaus politikos problemas Naujas galvos skausmas Trumpui: būdai, kaip demokratai gali apsunkinti jo gyvenimą J. Ušakovas pridūrė, kad platesnės V. Putino ir D. Trumpo derybos gali įvykti per Argentinoje nuo lapkričio 30-osios iki gruodžio 1-osios vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimą. Pasak jo, susitikimo Buenos Airėse detalės „jau rengiamos“. „Deriname su Amerikos puse šio susitikimo laiką ir datą. Aišku, taip pat reikės suderinti šio būsimo kontakto turinio komponentus“, – sakė patarėjas. Pasklaustas, ar per susitikimą Argentinoje V. Putinas ir D. Trumpas planuoja pasirašyti kokių nors bendrų dokumentų, J. Ušakovas atsakė: „Kol kas ne.“ Jis taip pat negalėjo tiksliai atsakyti į klausimą, ar susitikimas Buenos Airėse vyks prie keturių akių, ar dalyvaujant padėjėjams ir delegacijų nariamsй. „Manau, dalyvaujant delegacijoms. Aš taip galvoju“, – sakė J. Ušakovas.

