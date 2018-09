„Kalbant apie Rusijos ir Amerikos santykius, mūsų pozicija visiškai aiški. Rimtai žiūrime į (JAV prezidento Donaldo) Trumpo pareiškimus apie norą užmegzti normalų dialogą tarp mūsų šalių, esame pasirengę nueiti savo kelio atkarpą, kad dvišaliai santykiai būtų išvesti iš aklavietės“, – sakė S. Lavrovas interviu Vokietijos naujienų agentūrai DPA. „Visgi apie realų partnerių suinteresuotumą konstruktyviu bendradarbiavimu galima spręsti tik iš praktinių žingsnių. O štai jų kaip tik ir nėra“, – kalbėjo ministras. „Situacija toliau nuosekliai blogėja būtent dėl Vašingtono veiksmų“, – pažymėjo S. Lavrovas. „Jei Amerikos prezidentas siunčia kokius nors pozityvius impulsus, jie visiškai niveliuojami ribas peržengiančios rusofobijos Amerikos isteblišmente, kuris žiūri į mūsų šalį kaip į grėsmę JAV geopolitiniam dominavimui, pasisako už „sisteminį Rusijos sulaikymą“ taikant vienašališkas sankcijas ir kitus spaudimo instrumentus“, – kalbėjo Rusijos diplomatijos vadovas. „Tuo metu sąveika svarbiais tarptautiniais klausimais buksuoja. Tai neigiamai veikia padėtį pasaulyje, kur susikaupė per daug klausimų, kurių tiesiog neįmanoma išspręsti be dviejų šalių bendradarbiavimo“, – pridūrė S. Lavrovas. Jis taip pat sakė, kad Maskva mano, jog Vašingtonui reikia greičiau atsikratyti iliuzijų, kad Rusiją galima užsmaugti ekonominiais suvaržymais. „Kuo greičiau Vašingtonas atsikratys iliuzijų, kad galima priversti mus pakeisti principinę poziciją užsmaugus ekonominiais suvaržymais ar karinio potencialo demonstravimu, tuo visiems bus geriau“, – pabrėžė S. Lavrovas. „Mes savo ruožtu ir toliau elgsimės pragmatiškai, reaguodami į visus nedraugiškus žingsnius. Tuo pat metu esame tikri, kad ir Rusijai, ir JAV būtų naudingas santykių normalizavimas vadovaujantis suvereniteto, pagarbos abiejų pusių interesams bei nesikišimo į viena kitos vidaus reikalus principais“, – sakė ministras.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.