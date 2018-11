„Žinoma, gaila, kad nelaimėjo mūsų kandidatas. Kita vertus, jei bešališkai pažiūrėtume į pareiškimus, kuriuos rinkimų išvakarėse paskelbė virtinė šalių, tai, žinoma, buvo daromas smarkus spaudimas. Tai akivaizdu“, – sakė žurnalistams Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Trečiadienį Interpolo vadovu buvo išrinktas Pietų Korėjos atstovas Kim Jong-yangas. Jis varžėsi su rusu Aleksandru Prokopčuku, kurio kandidatūrą blokavo Lietuva ir kitos Vakarų šalys, kaltinančios Rusiją sistemingai piktnaudžiaujant Interpolo tarptautinės asmenų paieškos sistema ir naudojantis ja kaip politinio spaudimo įrankiu.

