V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė žurnalistams, kad Kremlius nekomentuos britų žurnalistinių tyrimų grupės „Bellingcat“ pareiškimo, jog įtariamajam, kuris, organizacijos teigimu, iš tikrųjų yra karo medikas Aleksandras Miškinas, buvo įteiktas šalies aukščiausias apdovanojimas – Rusijos didvyrio medalis. „Jei pamenate, mes šios temos neaptariame“, – nurodė D. Peskovas ir pridūrė, kad Kremlius priėmė tokį sprendimą, kad „neįsiveltų į diskusijas su įvairiomis organizacijomis ir žiniasklaidos priemonėmis“. Susiję straipsniai: Skripalis ir jo apnuodijimu įtariami vyrai 2014-aisiais lankėsi Čekijoje Paskelbta antrojo Skripalių apnuodijimu įtariamo asmens tapatybė Vienam britų transliuotojo BBC žurnalistui primygtinai paklausius, ar Kremlius nagrinės tokį pareiškimą, D. Peskovas atsakė: „Ne, ne, aš to nedarysiu. Didžioji Britanija nepateikė mums oficialių prašymų šiuo klausimu“. „Šiuo atveju užėmėm tam tikrą poziciją ir jos laikysimės“, – pabrėžė jis. „Bellingcat“ paskelbė, kad nustatė kovą Anglijos mieste Solsberyje S. Skripalį ir jo dukrą galimai apnuodijusių dviejų asmenų tikrąsias tapatybės. Žurnalistinių tyrimų organizacijos duomenimis, abu šie vyrai dirba Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU, o jų vardai yra Aleksandras Miškinas bei Anatolijus Čepiga. Abudu neseniai davė interviu Maskvos finansuojamai televizijai RTV, Putinui pareiškus, kad jie yra niekuo dėti paprasti piliečiai. Vyrai prisistatė kaip Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas; tokie pat vardai buvo nurodyti jų pasuose, panaudotuose kelionei į Britaniją. Jie teigė esą maisto papildų sportui pardavėjai ir tvirtino, kad lankėsi Solsberyje kaip turistai. D. Peskovas, turintis plačius įgaliojimus komentuoti Kremliaus požiūrius, ne kartą atsisakydavo kalbėti apie „Bellingcat“ išvadas dėl įtariamųjų tapatybių. „Kadangi visa ši diskusija vykdoma žiniasklaidos lygiu, mes, Kremlius, nenorime dalyvauti toje diskusijoje“, – praėjusią savaitę sakė Rusijos prezidento atstovas. „Daugiau nekalbėsime apie tai su žiniasklaida“, – pridūrė jis. D. Peskovas taip pat atmetė „Bellingcat“ ankstesnį teiginį, kad kitas įtariamas, kurio tikrasis vardas, anot šios grupės, yra A. Čepiga, irgi apdovanotas Rusijos didvyrio medaliu. Anksčiau Kremliaus atstovas sakė žurnalistams, kad patikrins sąrašus. „Taip, patikrinome. Neturiu informacijos, kad kas nors, turintis šį vardą, būtų apdovanotas“, – rugsėjo pabaigoje teigė D. Peskovas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.