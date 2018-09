„Mes kol kas neturime tokios informacijos. Be abejo, tai mūsų atitinkamų organų kompetencija. Mes Kremliuje kol kas tokios informacijos neturime“, – žurnalistams sakė D. Peskovas, atsakydamas į atitinkamą klausimą. Jis pridūrė, kad jeigu kokios nors informacijos šiuo klausimu bus, ją turės atitinkamos institucijos. „Be abejo, bylai padėtų britų bendradarbiavimas kalbant apie teisinę pagalbą, – sakė D. Peskovas. – Tačiau žinote, kad britai, deja, tokį bendradarbiavimą visiškai atmeta.“ Rugsėjo 5 dieną Didžiosios Britanijos policija paskelbė dviejų rusų, kaltinamų sąmokslu nužudyti buvusį Rusijos karinės žvalgybos pulkininką S. Skripalį ir jo dukrą Juliją, vardus. Pranešta, kad tai Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas. Britų tyrėjų nuomone, šie vardai yra pseudonimai. Susiję straipsniai: Kremliaus įtūžis dėl Baltijos šalių: botagais mojuojantys kazokai reikalauja „susigrąžinti Pribaltiką“ Apžvalgininkas: Putinas prieš Vakarus naudoja Churchillio taktiką Jie yra kaltinami panaudoję nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“ per šių metų kovo pradžioje Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykdytą pasikėsinimą nužudyti buvusį rusų šnipą S. Skripalį ir jo dukterį. Londonas mano, kad už šią ataką yra atsakingas Kremlius. „Novičiok“ paveikti Skripaliai ir jiems į pagalbą atskubėjęs policininkas liko gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, kuriame buvo tos medžiagos likučių, po kelių savaičių rado vienas vyras, gyvenantis netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje. Numanomus kvepalus jis atidavė savo draugei Dawn Sturgess (Don Sterdžes); ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė. Britanijos vyriausybė pareiškė, kad galutinė atsakomybė už pasikėsinimą į Skripalius tenka Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau Maskva tai įnirtingai neigia ir tvirtina, kad visus cheminius ginklus Rusija sunaikino prižiūrint Cheminio ginklo draudimo organizacijai (OPCW).

