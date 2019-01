„Žinoma, kad ne. Baimės akys didelės“, – atsakydamas į tokį klausimą televizijos „Rossija 1“ laidai „Moskva. Kreml. Putin“ pareiškė D. Peskovas. Jo žodžiais, padėtį šioje Lotynų Amerikos valstybėje aštrina tiesioginis Vašingtono kišimasis. „Padėtis Venesueloje kelia susirūpinimą, tačiau dar labiau neramina tai, kad visa tai vyksta tiesioginio JAV kišimosi sąlygomis“, – sakė Rusijos prezidento atstovas. Venesueloje jau ketverius metus tęsiantis giliai ekonomikos krizei, privertusiai milijonus venesueliečių pabėgti iš šalies arba gyventi pusbadžiu, laikinuoju prezidentu pasiskelbęs opozicijos lyderis Juanas Guaido (Chuanas Gvaidas) mėgina nuversti N. Maduro, anksčiau šį mėnesį prisaikdintą antrai kadencijai po prieštaringai vertinamų rinkimų. N. Maduro perrinkimą gruodį ginčija opozicija ir kritikuoja tarptautinė bendruomenė, bet prezidentą iki šiol remia Venesuelos kariuomenė. JAV ir didžiosios Lotynų Amerikos valstybės šios savaitės viduryje pripažino J. Guaido laikinuoju Venesuelos vadovu, o Europos Sąjunga paragino Karakasą surengti laisvus rinkimus demokratijai atkurti. Šeštadienį Ispanija, Prancūzija ir Vokietija pateikė spaudžiamam N. Maduro ultimatumą ir perspėjo, kad pripažins J. Guaido šalies prezidentu, jei per aštuonias dienas Venesueloje nebus paskelbti pirmalaikių rinkimai. N. Maduro šį ultimatumą atmetė. Sekmadienį Izraelis oficialiai pripažino Venesuelos Nacionalinio Susirinkimo lyderį J. Guaido šios šalies prezidentu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.