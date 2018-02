„Iki šiol nepamatėme jokių esminių įrodymų, kad kažkas kišosi į (JAV) vidaus reikalus“, – pirmadienį žurnalistams pareiškė D. Peskovas, komentuodamas R. Muellerio ataskaitą. Pasak D. Peskovo, ataskaitoje kalbama apie atskirus „Rusijos piliečius“. „Tačiau išgirdome Vašingtono pareiškimuose kaltinimų, kad Rusijos valstybė, Kremlius ir vyriausybė buvo prie to prisidėjusios. Vis dėlto, jokių nurodymų į tai, kad Rusijos valstybė galėjo prie to prisidėti, nėra. Jų nėra ir negali būti“, – pasakė D. Peskovas. Kremlius, kaip ir anksčiau, laikosi nuomonės, kad tokie įrodymai neturi pagrindo, pabrėžė atstovas spaudai. „Nelaikome jų bent kiek išsamiais, teisingais ir negalime su jais sutikti. Rusija nesikišo ir neturi įpročio kištis į kitų valstybių vidaus reikalus. To Rusija nedaro ir dabar“, – pasakė D. Peskovas.

