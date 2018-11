Taip Kremlius pakomentavo JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą atleisti iš pareigų generalinį prokurorą Jeffą Sessionsą. „Šis tyrimas yra mūsų kolegų Amerikoje galvos skausmas, su mumis tai visiškai nesusiję“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas žurnalistams, atsakydamas į klausimą, ar J. Sessionso atleidimas paveiks specialiojo prokuroro Roberto Muellerio tyrimą. Maskva ne kartą kategoriškai atmetė kaltinimus mėginus paveikti rinkimus, kuriuose triumfavo D. Trumpas. „Tai, ką iki šiol sukurpė ši R. Muellerio komisija, neatlaikytų jokio rimtesnio kritiško vertinimo“, – sakė D. Peskovas. J. Sessionsas tapo pirmuoju pareigūnu, atleistu per kabineto pertvarką, kurios buvo tikimasi iš D. Trumpo po antradienį įvykusių kadencijos vidurio rinkimų. Prezidentas ne kartą viešai smerkė J. Sessionsą už tai, kad šis neužima griežtesnės pozicijos dėl nelegalios imigracijos. D. Trumpas taip pat kaltino generalinį prokurorą, esą šis gina R. Muellerio tyrimą dėl galimo jo rinkimų komandos narių slapto susimokymo su Maskva. Šio tyrimo metu taip pat aiškinamasi, ar valstybės vadovas asmeniškai trukdė vykdyti teisingumą. J. Sessionso atleidimas iškart sukėlė abejonių, ar pusantrų metų trunkantis tyrimas galės būti sklandžiai tęsiamas.

