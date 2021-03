Kremlius kreipėsi į vakarus dėl konflikto rytų Ukrainoje paaštrėjimo

„Esam rimtai sunerimę dėl įvykių prie kontaktinės linijos tarp prorusiškų separatistų ir Ukrainos vyriausybinių dalinių“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Todėl Berlynas ir Paryžius esą turi pasinaudoti savo įtaka Ukrainos vyriausybei. Rusija, anot D. Peskovo, jau kalbasi su separatistais, kad įtampa būtų mažinama. Esą viliamasi, jog tą patį padarys ir Normandijos ketverto partneriai, kad nebūtų peržengta raudona linija. Priešingu atveju priešiški veiksmai vėl gali pratrūkti visa jėga.

Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir Ukrainos lyderiai pastaraisiais metais vadinamajame Normandijos formate ne kartą aptarė Ukrainos konfliktą. Ukrainos ir Rusijos santykiai yra įtempti.

Ukraina ir Vakarai kaltina vyriausybę Maskvoje finansiškai ir ginklais remiant separatistus Rytų Ukrainoje. Be to, Rusija 2014 metais aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį – to užsienis nepripažįsta, o per konfliktą iš viso žuvo daugiau nei 14 tūkst. žmonių.