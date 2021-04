Kremlius: jei į Ukrainą bus nusiųsta Vakarų karių, imsimės priemonių

„Mes tikimės, kad Ukraina pademonstruos apdairumą ir susilaikys nuo veiksmų, kurie gali išprovokuoti konfliktą“, – „RIA Novosti“ sakė jis.

A. Rudenkos teigimu, savo pareiškimais apie Rusijos pasiruošimą kariniam konfliktui su Ukraina Kijevas esą mėgina nukreipti dėmesį nuo vidaus problemų.

„Vykstančių įvykių priežasčių reikia ieškoti pačioje Ukrainoje ir būtina atsižvelgti į Kijevo siekius paaiškinti savo nesėkmes Rusijos veiksmais bei nukreipti dėmesį nuo tų problemų, su kuriomis jie susiduria ir nepajėgia išspręsti. Įskaitant mažėjantį valdančiosios partijos populiarumą“, – pažymėjo viceministras.

Jis pridūrė, kad Maskva viliasi, jog „pavyks išvengti neigiamo scenarijaus“.

Kalbos apie artėjantį Rusijos ir Ukrainos konfliktą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo pavadintos „eiliniais pramanais“. Maskva pranešė, esą Rusijos nedomina joks konfliktas su Ukraina, įskaitant karinį.

Kremlius penktadienį pareiškė, kad Maskva bus priversta imtis papildomų priemonių saugumui užtikrinti, jei Vakarai nusiųs į Ukrainą karių padėti savo sąjungininkei.

„Be abejo, toks scenarijus nulemtų tolesnį įtampos prie Rusijos sienų didėjimą. Žinoma, tokiu atveju Rusijai reikėtų papildomų priemonių savo saugumui užtikrinti“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Vis dėlto jis tvirtino, esą Rusija negrasina Ukrainai.

Socialiniuose tinkluose vis daugėja vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuotas Rusijos karinės technikos judėjimas:

Wow. Military build up ongoing in full force on #Russia - #Ukraine border.

Video of Ukrainian tanks reportedly rolling today into the Luhansk & Donetsk region: pic.twitter.com/Nkh4yZMb3M

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 1, 2021

Another #Russia:n artillery unit on rails. This time around StPb.

2S3 152mm SPG, with supplies, fuel, IMR-2 combat engineer vehicle and a wheeled crane I can quite ID. pic.twitter.com/xsCWsf7le6 — Petri Mäkelä (@pmakela1) April 2, 2021



Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį apkaltino Maskvą telkiant pajėgas prie jo šalies sienų, o Jungtinės Valstijos įspėjo Rusiją nebauginti Ukrainos.

Kijevas nuo 2014 metų kovoja su Rusijos remiamais separatistais Rytų Ukrainoje, o šią savaitę ukrainiečių pareigūnai pranešė apie Rusijos pajėgų judėjimą aneksuotame Kryme ir prie Ukrainos sienos netoli separatistų kontroliuojamų teritorijų.

Ketvirtadienį V. Zelenskio ministrai prastėjančią saugumo padėtį aptarė su sąjungininkais Vakaruose, tarp jų JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu.

„Raumenų mankštinimas karinių pratybų forma ir galimos provokacijos prie sienos yra tradiciniai rusų žaidimai“, – sakoma V. Zelenskio pareiškime.

This was reportedly filmed on 29 March on Crimea bridge, linking occupied #Crimea, and Krasnodar region in south #Russia: 2S19 Msta-S self-propelled howitzers, various trucks, BMP-3 IFVs.pic.twitter.com/ovkKh7BKsw — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 31, 2021

#CRIMEA: A citizen managed to film for a short moment, a train transporting what looks like 2S19 MSTA-S Self-Propelled Howitzers and a BMP in Kerch. Filmed on the 27th of march. #Russia pic.twitter.com/GqpesaBehG — Mikhail D. (@Eire_QC) March 30, 2021

Jis apkaltino Maskvą siekiant sukurti „grėsmingą atmosferą“, Kijevui tikintis atnaujinti pernai suderėtą ugnies nutraukimą.

JAV valstybės departamentas nurodė, kad yra „absoliučiai susirūpinęs pastaruoju metu suintensyvėjusiais Rusijos agresyviais ir provokuojamais veiksmais Rytų Ukrainoje“.

„Mes prieštarautume agresyviems veiksmams siekiant bauginti mūsų partnerę Ukrainą, jai grasinti“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as.

Kai kurie stebėtojai sako, kad pranešimai apie Rusijos pajėgų telkimą yra išbandymas JAV prezidento Joe Bideno administracijai. Praėjusį mėnesį J. Bidenas sukėlė triukšmą Maskvoje prilyginęs Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną žudikui.

Šią savaitę Rusija ir Ukraina kaltino viena kitą dėl suintensyvėjusio, ugnies nutraukimą pakirtusio smurto tarp vyriausybinių pajėgų ir separatistų Rytų Ukrainoje.

Pasak V. Zelenskio, nuo metų pradžios žuvo 20 ukrainiečių karių, o dar 57 buvo sužeisti.

Atskirai kariškiai paskelbė, kad vienas ukrainiečių karys buvo sužeistas per separatistų išpuolį.