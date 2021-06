„Mes nuo pat pradžių įspėjome dėl perdėtų lūkesčių, siejamų su šiuo susitikimu, – ketvirtadienį radijo stočiai „Echo Moskvy“ sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. – Tačiau dabar, pirmiausiai remdamiesi pačio prezidento vertinimu, galime sakyti, kad jis buvo su pliuso ženklu“.

Kartu D. Peskovas pridūrė, kad tarp abiejų valstybių vis dar yra nesutarimų, pavyzdžiui, dėl Baltarusijos ar NATO vaidmens.



Kremliaus atstovas, be to, paskelbė, kad ateinančiomis dienomis į Vašingtoną grįš Rusijos ambasadorius. V. Putinas it J. Bidenas trečiadienį savo susitikime Ženevoje susitarė dėl ambasadorių grįžimo į Maskvą ir Vašingtoną.

Diplomatai į savo gimtąsias šalis grįžo pavasarį aštrėjant įtampai tarp abiejų valstybių. Dabar sutartas žingsnis vertinamas kaip deeskalacijos ženklas.



D. Peskovas taip pat gyrė abiejų prezidentų pareiškimą dėl naujų strateginių pokalbių ginkluotės kontrolės klausimu, vadindamas jį tekstu, kuriame atsispindi „ypatinga abiejų mūsų valstybių atsakomybė ne tik mūsų tautų, bet ir – kaip patosiškai beskambėtų – viso pasaulio atžvilgiu“.

J. Bideno ir V. Putino, ankstesnę dieną dalyvavusių jų pirmajame susitikime, požiūris į padėtį Baltarusijoje ir NATO vaidmenį išliko skirtingas, ketvirtadienį pareiškė Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas.

„Savaime suprantama, [esama] nesutarimų dėl Baltarusijos. Kaip bebūtų keista, [yra] to supratimas pagal Ukrainą, pagal Donbasą, [kur] vienintelė sureguliavimo priemonė – Minsko susitarimų įgyvendinimas... Tačiau tai irgi prisideda prie [susitikimo] pliuso, nes toks supratimas buvo patvirtintas“, – interviu radijui „Echo Moskvy“ sakė D. Peskovas.

Kremliaus atstovas pripažino, kad J. Bidenas ir V. Putinas per diskusijas NATO temos nuodugniai neplėtojo, bet buvo „supratimas, kad šiuo atveju taip pat laikomės skirtingų požiūrių apie Aljanso paskirtį, jo atliekamą vaidmenį ir taip toliau“.

Anot D. Peskovo, Ukrainos tema taip pat buvo aptarta tik „probėgšmais“.

„Ukrainos reikalų nuodugnaus aptarimo nebuvo. Kaip viena iš problemų mūsų turimų kliuvinių arsenale ji buvo paminėta, bet išsamaus aptarimo nebuvo“, – aiškino jis.

Visgi jis pabrėžė, kad Maskva įdėmiai stebi veiksmus, susijusius su Ukrainos pastangomis įstoti į NATO. „Tai mums iš tikrųjų yra ta pati „raudona linija“, apie kurią ne kartą kalbėjo mūsų prezidentas“, – sakė D. Peskovas.

Pasak jo, Baltarusijos reikalai nebuvo viena iš viršūnių susitikimo prioritetinių temų, bet šie klausimai amerikiečių buvo paminėti.

„Tai buvo įgarsinta visiems gerai žinomu tonu. Visi žinome amerikiečių poziciją – yra ir [Minske priverstinai nutupdyto „Ryanair“ lėktuvo] problematika: jie laiko tai neleistinu dalyku... visa ko pažeidimu. Turime dėl to savo poziciją – turime informacijos, gautos iš pirminio šaltinio, Baltarusijos prezidento“, – sakė Kremliaus atstovas ir pridūrė, kad V. Putinas neturi priežasties „nepasitikėti savo kolega baltarusiu“.

„Buvo konstatuota, kad būtent tai yra vieta, kur tikriausiai vargu ar galima mėginti suartinti pozicijas. Tai neįmanoma“, – nurodė D. Peskovas.

Ženevoje trečiadienį įvyko JAV prezidento J. Bideno ir Rusijos vadovo V. Putino susitikimas, kurio metu, pasak lyderių, vyravo „konstruktyvus“ ir „pozityvus“ tonas, tačiau liko nesutarimų dėl žmogaus teisių ir kibernetinio saugumo.

Iš pradžių planuota, kad ištaigingoje viloje prie Ženevos ežero surengtos derybos truks apie penkias valandas, tačiau prezidentų susitikimas tęsėsi maždaug pusketvirtos valandos.

Pirmojoje derybų dalyje be prezidentų dalyvavo tik vertėjai, JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas bei Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, po to derybos pratęstos platesniu formatu, o galiausiai įvyko atskiros J. Bideno ir V. Putino spaudos konferencijos.

V. Putinas sakė, kad per susitikimą su J. Bidenu nebuvo jokio priešiškumo.

„Bendras vertinimas – manau, kad nebuvo priešiškumo. Priešingai. Mūsų susitikimas vyko, žinoma, principingai, daugeliu atvejų mūsų vertinimai skiriasi. Tačiau, mano nuomone, vis dėlto abi pusės parodė norą suprasti viena kitą ir ieškoti būdų, kaip suartinti pozicijas “, – po derybų žurnalistams sakė V. Putinas.

„Pokalbis buvo gana konstruktyvus“, – pridūrė jis.

J. Bidenas savo ruožtu pareiškė, kad „viso susitikimo tonas... buvo geras, pozityvus“, bet pabrėžė kolegai „aiškiai pasakęs, kad mes netoleruosime bandymų pažeisti mūsų demokratinį suverenitetą ar destabilizuoti mūsų demokratinius rinkimus ir kad mes [į tai] atsakytume“.

V. Putinas nesiėmė prognozuoti, ar santykiai tarp Vašingtono ir Maskvos gerės, pareiškęs, kad dvišaliai ryšiai pablogėjo dėl JAV politikos, tačiau pažymėjo, kad Maskva ir Vašingtonas vienodai supranta „raudonas linijas“.

„Turint omenyje, kad sutarėme dirbti tiek kibernetinio saugumo, tiek strateginio stabilumo srityje, manau, kad per šias konsultacijas, taip pat ir bendradarbiaujant Arkties klausimu ir kai kuriose kitose srityse, visa tai turi palaipsniui tapti mūsų diskusijų ir, tikiuosi, susitarimų objektu“, – pridūrė jis.

Tuo metu J. Bidenas sakė manantis, kad esama realios perspektyvos „pagerinti santykius tarp mūsų abiejų šalių, nenukrypstant nuo savo principų ir vertybių sistemos“.