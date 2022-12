Kremlius išplatino savo versiją dėl Putino vizito Minske

Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, tokie teiginiai yra „nepagrįsti“ ir „kvaili“.

Ukrainiečiai baiminasi, kad vėliau pirmadienį vyksiančiame susitikime V. Putinas spaus Baltarusiją tapti aktyvia karo dalyve.

D. Peskovas teigė, esą niekas neverčia Baltarusijos integruotis. Jis tikina, kad kiekvienas imasi savo interesus atitinkančių veiksmų.

O twiginius, kad V. Putinas vyksta į Minską, norėdamas priversti jį įsitraukti į karą, D. Peskovas pavadino kvailais ir nepagrįstais.

Pasak jo, abiejų šalių lyderiai kalbėsis dujų ir kariniais klausimais.

Apie būsimą V. Putino vizitą Baltarusijoje praėjusią savaitę informavo A. Lukašenkos biuras. Tada jis tvirtino, kad esą Kremliaus šeimininkas atvyks su „darbiniu vizitu“, kurio metu abiejų šalių vadovai aptars saugumo klausimus ir dalinsis nuomonėmis apie „padėtį regione ir pasaulyje“.

V. Putinas paskutinį kartą Baltarusijoje lankėsi 2019 m. vasarą.

Baltarusija ir Rusija yra artimos sąjungininkės. Baltarusija leidžia Rusijai naudotis savo teritorija vykdant brutalią invaziją į Ukrainą, tačiau Minsko ginkluotosios pajėgos karo veiksmuose oficialiai nedalyvauja.

Pastarąjį kartą V. Putinas Minske susitiko su A.Lukašenka 2019 metais. Dabar jį per vizitą lydės keli vyriausybės nariai. Po derybų didesniame rate V. Putinas ir A. Lukašenka pasitrauks derybų akis į akį.

Lydėjo naikintuvas

Kaip praneša projektas „Belaruskij Gajun“, į Baltarusijos oro erdvę įskrido orlaivis „Il-96-300PU“ (registracijos numeris RA-96022). Jis pakilo iš Sankt Peterburgo 14.25 val. vietos laiku. Reiso numeris – RSD111.

Stebėtojai mano, kad konspiraciniais sumetimais 14.30 val. vietos laiku iš Maskvos Vnukovo oro uosto pakilo kitas „Il-96-300PU“ (registracijos numeris RA-96020). Reiso numeris – RSD1 / RSD001. Be to, ryte į Sankt Peterburgą buvo nuskraidinti iš karto du V. Putino lėktuvai (RA-96022 ir RA-96014). Pakilus lėktuvui, į kurį įsėdo V. Putinas, pakilo ir antrasis.

Remiantis stebėtojų duomenimis, V. Putinas skrido į Minską orlaiviu RA-96022. Rusijos prezidento lėktuvą lydėjo naikintuvas. Jis pakilo iš Baranovičių aerodromo 14.45 val. Minsko laiku. Be to, maždaug tuo pačiu metu iš Mačuliščių aerodromo pakilo sraigtasparnis „Mi-8 VVS RB“. Jis skrido Nacionalinio Minsko oro uosto kryptimi.

Į Minską jau atvyko gynybos ministras Sergejus Šoigu ir užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

#Russian Foreign Minister #Lavrov arrived in #Minsk . #Putin 's visit is expected to follow.



Apie 15 val. Rusijos prezidentas V. Putinas atvyko į Minską. Rusijos ir Baltarusijos propagandistai publikavo nuotrauką, kurioje matyti, kad jį pasitiko A. Lukašenka.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk.

Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war

