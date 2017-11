Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova trečiadienį paskelbtą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) verdiktą skirti 74 metų R. Mladičiui įkalinimo iki gyvos galvos bausmę pavadino „besitęsiančiu politizuotu ir šališku kursu, dominuojančiu“ to tribunolo veikloje. Anot jos, teismas „rėmėsi vienpusiška prieš serbus nukreipta tragiškų 10-ojo dešimtmečio įvykių buvusioje Jugoslavijoje interpretacija“. Tribunolo nuosprendis „kenkia Balkanų bendro pasitikėjimo atkūrimo procesui“, tvirtino M. Zacharova. Rusija, sena Serbijos sąjungininkė politikos ir kultūros srityse, nuolat kritikuodavo Jungtinių Tautų teisėjų priimtus sprendimus Bosnijos serbų, įtartų karo nusikaltimais, atžvilgiu. Susiję straipsniai: Bosnijos musulmonų lyderis ragina serbus susitaikyti su tiesa Serbijos prezidentas po nuosprendžio Mladičiui ragina tautiečius žiūrėti į ateitį Hagoje posėdžiaujantis TBTBJ pripažino R. Mladičių kaltu pagal 10 iš 11 jam pareikštų kaltinimų už nusikaltimus, padarytus per Bosnijos karą 1992–1995 metais. Šis konfliktas, paskatintas skirtingų etninių grupių priešpriešos, nusinešė apie 100 tūkst. gyvybių ir privertė 2,2 mln. žmonių palikti savo namus. „Bosnijos skerdiku“ praminto R. Mladičiaus teismas buvo paskutinis TBTBJ procesas. 1993 metais įsteigtame tribunole nuosprendžius išgirdo 161 asmuo. TBTBJ savo duris užvers šių metų gruodžio 31 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.