„Kalbant apie Vokietiją, kuri yra didelė mūsų dujų pirkėja, mes su tokiu teiginiu sutikti negalime. Dujų tiekimas vamzdynais nepaverčia vienos šalies priklausoma nuo kitos. Dėl to jos tampa tarpusavyje priklausomomis, o tai užtikrina stabilumą ir skatina dvišalį bendradarbiavimą įvairiose srityse abipusiai naudingomis sąlygomis“, – žurnalistams sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Kalbėdamas konkrečiai apie Baltijos jūrą iki Vokietijos nutiesto Rusijos eksporto dujotiekio „Nord Stream“ plėtros projektą, D. Peskovas pareiškė, jog jis neturi konkurentų. „Visiems yra aišku, jog pagal savikainą ir galutinę kainą labai mažai kas gali konkuruoti su vamzdynais tiekiamomis rusiškomis dujomis“, – pabrėžė Rusijos prezidento atstovas spaudai. D. Trumpas trečiadienį, prasidedant NATO viršūnių susitikimui Briuselyje, kandžiai užsipuolė Vokietiją, pareikšdama, kad dėl „netinkamo“ dujų susitarimo su Maskva ši šalis tapo „Rusijos belaisve“. „Vokietija yra Rusijos belaisvė, nes iš Rusijos gauna labai daug savo energijos“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje Berlyno susitarimą dėl dujotiekio „Nord Stream 2“.











