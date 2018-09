„Aš tikrai gerbiu Vladimirą Putiną... bet (jo) svajonė yra sugriauti Europos Sąjungą“, – sakė Prancūzijos prezidentas interviu Švedijos visuomeniniam transliuotojui SVT. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistus patikino, kad Rusijos prezidentas iš tiesų siekia glaudesnių ryšių su ES narėmis ir Bendrijos stiprinimo. „Kalbant apie pagarbą, prezidentas kalba panašiai. Jis sukūrė labai konstruktyvius darbinius santykius, gerus asmeninius santykius (su E. Macronu)“, – sakė D. Peskovas. „Kalbant apie V. Putino santykius su ES, deja, turime nesutikti: ne Rusija kalta dėl to, kad šie santykiai yra gana nedraugiški“, – pareiškė jis. „Esame suinteresuoti, kad ES būtų klestinti ir stabili. Prezidentas V. Putinas keletą kartų aiškiai išsakė tokį savo požiūrį ir neketina jo keisti“, – pridūrė Kremliaus atstovas. E. Macronas ir V. Putinas pastarąjį kartą buvo susitikę vasarą, per Rusijoje vykusį pasaulio futbolo čempionatą, kurį laimėjo Prancūzijos rinktinė.

