„Mes pakvietėme JAV prezidentą atvažiuoti pas mus į 75-ąsias Pergalės Didžiajame Tėvynės kare metines kitų metų gegužės 9 dieną“, – televizijai „Rossija 24“ sakė J. Ušakovas.

„JAV prezidentas sureagavo labai teigiamai“, – pridūrė jis.

Pasak J. Ušakovo, per susitikimą Osakoje lyderiai aptarė, kokia šalis kiek gyvybių neteko karo metais ir kieno vaidmuo buvo lemiamas pergalei. „Buvo pažymėtas tarybinės liaudies indėlis į šią Pergalę“, – sakė Rusijos prezidento padėjėjas.

D. Trumpo ir V. Putino derybos, kurios užtruko beveik pusantros valandos, surengtos Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo Osakoje Japonijoje kuluaruose.

Tuo metu Baltieji rūmai socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad D. Trumpas su V. Putinu sutarė, kad abiejų šalių bendras interesas – gerinti santykius. Pasak Baltųjų rūmų, abu lyderiai aptarė situaciją Irane, Sirijoje, Venesueloje ir Ukrainoje.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine.