„Apgailestaujame dėl Amerikos administracijos sprendimo atšaukti BUenos Airėse planuotą prezidentų susitikimą“, – sakė V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūros. „Tai reiškia, kad svarbių tarptautinės ir dvišalės darbotvarkės klausimų aptarimas atidedamas neribotam laikui“, – sakė jis. D. Peskovas pridūrė, kad V. Putinas „pasirengęs palaikyti kontaktus su savo kolega iš Amerikos“. D. Trumpas sprendimą atšaukti planuotą susitikimą su V. Putinu paskelbė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Baltuosiuose rūmuose pareiškė, jog Argentinoje vyksiantis G-20 renginys yra „labai geras laikas“ susitikti su Rusijos vadovu. Savo sprendimą D. Trumpas motyvavo tuo, kad Maskva tebelaiko grupę Ukrainos karinių jūrų pajėgų narių, paimtų į nelaisvę per lapkričio 25 dieną įvykusį incidentą Kerčės sąsiauryje, kai Rusija apšaudė ir užgrobė tris ukrainiečių laivus. V. Putino ir D. Trumpo derybos Buenos Airėse turėjo įvykti šeštadienį.

