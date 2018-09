Atsakydamas į prašymą pakomentuoti pranešimus apie trečią įtariamąjį Skripalių apnuodijimo byloje, kurį britų žiniasklaida vadina rusų karinės žvalgybos GRU žmogumi, prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas nurodė: „Pastaraisiais mėnesiais Britanijos ir kitų šalių žiniasklaidoje pasirodo daugybė naujienų apie „Skripalių bylą“. Niekas jau negali supaisyti, kurios iš šių naujienų melagingos, o kurios – teisingos.“ „Vykdomi įvairūs tyrimai, juos vykdo žurnalistai, vyriausybinės organizacijos, kažkokios kitos struktūros. Mes nežinome, ar jie patikimi, kuo grindžiami. Visa diskusija vyksta dėl žiniasklaidos pranešimų ir pranešimų apie kažkokių organizacijų kažkokių tyrimų kažkokius rezultatus“, – teigė D. Peskovas. Į klausimą, ar Rusija vykdo savo tyrimą dėl „apnuodijimo Solsberyje“, D. Peskovas atsakė, kad šio reikalo tyrimui „reikia oficialių duomenų“. „Mums neįmanoma ... šiuo klausimu diskutuoti su žiniasklaida, mes nenorėtume to daryti. Tai neįmanoma“, – pabrėžė jis. Pasak jo, tam, kad Rusijos atitinkamos tarnybos galėtų dalyvauti tiriant šį incidentą, jos turi turėti oficialius pradinius duomenis. „Ši medžiaga gali ateiti tik iš kompetentingų šaltinių. Nuo pat pradžių Rusija siūlė bendrą tyrimą ir nuo pat pradžių girdime britų atsisakymą“, – priminė D. Peskovas. „Kaip ir anksčiau, šių pradinių duomenų reikia mūsų atitinkamoms tarnyboms, o ne prezidento administracijai ... Kremlius ... neužsiima žmonių paieška, jų identifikavimu ir juo labiau nėra specialioji tarnyba. Tik (gavusios duomenis tarnybos) gali padėti ar dalyvauti bendrame tyrime“, – pažymėjo Rusijos prezidento atstovas. „Mes, Kremlius, nenorime toliau dalyvauti pučiant šį klausimą, juo labiau, pūsti jo partneriu turint žiniasklaidą“, – pabrėžė jis. Britų laikraštis „The Daily Telegraph“ penktadienį rašė, kad britų policijos kovos su terorizmu skyrius nustatė trečio žmogaus, siejamo su buvusio GRU karininko S. Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimu, tapatybę. „Manoma, kad šis GRU agentas apsilankė Solsberyje parengti užpuolimo plano, prieš tai, kai du jo kolegos atsivežė į Britaniją kovinės nuodingos medžiagos“, – rašoma straipsnyje. Anksčiau Londonas skelbė, kad Skripalius kovo mėnesį apnuodijo Rusijos piliečiai Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas, GRU agentai. Vėliau žurnalistinių tyrimų organizacija „Bellingcat“ paskelbė pagal internetu prieinamas nuotraukas nustačiusi, kad R. Boširovas iš tikrųjų yra Rusijos didvyrio medaliu apdovanotas karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininkas Anatolijus Čepiga. Britanija kaltina R. Boširovą ir A. Petrovą kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste pasikėsinus nužudyti S. Skripalį ir jo dukterį Juliją panaudojant prieš juos Sovietų Sąjungoje sukurtą nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“. Britanija tvirtina, kad šiai atakai buvo pritarta „valstybiniu lygiu“. Maskva savo ruožtu kategoriškai neigia savo sąsajas su Skripalių apnuodijimu. V. Peskovas pakartojo, kad Kremlius „nežino, kokiu mastu patikimi yra pateikiami faktai, kokiu mastu galima patikrinti (britų publikacijose) minimų žmonių tapatybę, kokiu mastu galima daryti kažkokias oficialias išvadas, kas į ką panašus, ar panašus, kur gyveno, kur augo ir taip toliau“. „Galų gale, pas mus Raudonojoje aikštėje bėgioje 15 Stalinų ir 15 Leninų – ir jie visi nepaprastai panašūs į originalą“, – sarkastiškai sakė jis.

