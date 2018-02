„Taip. tokiam susitikimui ruošiamasi“, – patvirtino Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Jordanijos karališkųjų rūmų oficialiame tinklapyje paskelbta, jog Abdullah II planuoja su Rusijos prezidentu susitikti vasario 15 dieną.

