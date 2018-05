V. Putinui ši ceremonija bus puikiai pažįstama, nes jis Rusijos vadovu anksčiau buvo išrinktas 2000, 2004 ir 2012 metais. Planuojama, kad šiemet nebus pakartotas prieš šešerius metus vykusios ceremonijos scenarijus, kai išrinktasis prezidentas juodu limuzinu buvo vežamas per Maskvos centrą, o šis vaizdas buvo tiesiogiai transliuojamas per televiziją. Tuomet daugelis atkreipė dėmesį, kad Rusijos sostinės gatvės, paprastai pilnos žmonių, buvo visiškai tuščios. Šįkart V. Putinas tiesiog ateis į Didžiuosius rūmus iš savo darbo kabineto Kremliuje. Susiję straipsniai: Ar Putinas valdys Rusiją iki gyvos galvos? Rusijos pareigūnai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį Putinui pradedant ketvirtą kadenciją „Šis scenarijus nebus kartojamas. Tąsyk važiavimui iš Baltųjų rūmų į Kremlių buvo teikiama simbolinė reikšmė: prieš šešerius metus Vladimiras Putinas, palikęs premjero kėdę, užėmė prezidento postą. Šįkart (rinkimus) laimėjęs valstybės vadovas darbo vietos nekeičia“, – naujienų agentūrai „Interfax“ anksčiau sakė vienas šaltinis valdžios struktūrose. Be to, šiemet į inauguraciją pakviesta daug daugiau svečių: 2012 metais jų buvo daugiau kaip 2 000, o šiemet kvietimus gavo apie 5 000 žmonių. Kaip ir per ankstesnę ceremoniją, prezidentas bus prisaikdintas vykdomosios valdžios, parlamento narių, teismų pareigūnų, pagrindinių religinių konfesijų hierarchų, užsienio diplomatų, visuomeninių organizacijų ir žiniasklaidos darbuotojų akivaizdoje. Pasak minėto šaltinio, šiemet į ceremoniją taip pat pakviesti V. Putino rinkimų kampanijos darbuotojai ir savanoriai. „Dalis svečių galės tiesiogiai stebėti prezidentinio pulko paradą. Jį V. Putinas priims Kremliaus katedros aikštėje“, – pažymėjo „Interfax“ pašnekovas ir pridūrė, kad Katedros aikštėje toks paradas bus surengtas pirmąsyk. Kaip ir 2012 metais, kiekvienas pakviestas į inauguraciją asmuo gavo sidabrinį atminimo medalį, ant kurio pavaizduotas Kremliaus Spaso bokštas ir Rusijos herbas su dvigalviu ereliu. V. Putinas priesaikos tekstą ištars padėjęs ranką ant specialiai pagamintos Rusijos konstitucijos kopijos, o Konstitucinio Teismo pirmininkas paskelbs, kad valstybės vadovas pradeda eiti pareigas. Po prisaikdinimo nuskambės Rusijos valstybės himnas, o virš prezidento rezidencijos Kremliuje bus iškelta valstybės vadovo vėliava. V. Putinas planuoja pasakyti trumpą inauguracinę kalbą ir išdėstyti savo požiūrį į šalies ateitį, taip pat kokių uždavinių jis ketina imtis. Po inauguracijos prezidentas dalyvaus trumpose pamaldose Kremliaus Apreiškimo katedroje, vadovaujamose Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarcho Kirilo. Inauguracijos ceremoniją tiesiogiai transliuos Rusijos valstybinės televizijos. V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas anksčiau sakė, kad po ceremonijos prezidentas planuoja surengti virtinę darbo susitikimų ir pridūrė, kad gegužės 7-ąją V. Putinas „ledo ritulio neloš“. 2012 metais V. Putinas po inauguracijos pasirašė virtinę įsakų, o vakare dalyvavo ledo ritulio rungtynėse.

