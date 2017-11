Žurnalistų komitetas, reguliuojantis žurnalistų akreditacijų Kapitolijuje išdavimą, trečiadienį RT pranešė vienbalsiai balsavęs už tai, kad iš Kremliaus propagandos ruporu laikomos televizijos būtų atimtas leidimas. Šis žingsnis „prieštarauja žiniasklaidos laisvės ir spaudos laisvės principams“, pareiškė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas. „Tai yra labai nedraugiškas žingsnis, ir mes esame ypač nuliūdinti“, – sakė jis. D. Peskovas taip pat leido suprasti, kad ateityje reikia laukti „emocingo mūsų įstatymų leidėjų atsako JAV žiniasklaidai“. „Toks priešiškas ir nedemokratiškas sprendimas negali nesulaukti atsako“, – pridūrė jis. Kiek anksčiau RT vyriausioji redaktorė Margarita Simonian susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ parašė, kad JAV žiniasklaidai bus uždrausta patekti į Rusijos parlamento žemuosius ir aukštuosius rūmus. „Kažkas man kužda, kad Amerikos žiniasklaida šiandien neteks akreditacijos Valstybės Dūmoje ir Federacijos Taryboje“, – parašė ji. Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas taip pat sako, kad Rusija svarsto atitinkamo atsako galimybę, pranešė Rusijos naujienos agentūros. „Mums visiškai nepatinka faktas, kad turime „atkartoti“ visas tas nedemokratines priemones“, – pridūrė jo pavaduotojas Piotras Tolstojus, daug prisidėjęs prie ankstesnio įstatymo, nukreipto prieš užsienio finansuojamas žiniasklaidos priemones, priėmimo. Rugsėjo pradžioje JAV Teisingumo departamentas nurodė RT užsiregistruoti „užsienio agentu“ pagal Užsienio agentų registracijos aktą. Šis įstatymas yra skirtas užsienio šalių politiniams interesams atstovaujantiems teisininkams ir lobistams. Tai įvyko po to, kai sausį paskelbtoje JAV žvalgybos ataskaitoje apie Rusijos kišimąsi į rinkimus televizija RT buvo įvardinta kaip „pagrindinis Kremliaus tarptautinės propagandos ruporas“, dalyvavęs Maskvos vykdytoje dezinformacijos kampanijoje, kuria buvo siekiama paveikti 2016 metų prezidento rinkimų rezultatus Donaldo Trumpo naudai. Po to, kai lapkričio 13-ąją RT užsiregistravo JAV, Rusijos parlamentas priėmė savo įstatymą dėl užsienio žiniasklaidos priemonių registravimosi „užsienio agentais“ Rusijoje. Šeštadienį šį įstatymą pasirašė V. Putinas, ir tokios žiniasklaidos priemonės kaip radijo stotys „Amerikos balsas“ (Voice of America) ir Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas (Radio Free Europe/Radio Liberty), kurios gauna finansavimą iš JAV Kongreso, buvo perspėtos apie savo prievolę registruotis pagal naująjį įstatymą.

