Tai viena iš retų valdančiosios partijos nesėkmių rinkimuose, kurią ji patyrė visuomenėje tvyrant nepasitenkinimui dėl prezidento Vladimiro Putino palaikomos pensijų reformos. Rinkimai Chabarovske buvo vieni iš keturių, kuriuos teko rengti, kai kadenciją baigiantys arba laikinai pareigas einantys gubernatoriai iš valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“ nesugebėjo užsitikrinti pergalės jau pirmajame rinkimų ture rugsėjo 9 dieną. Sergejus Furgalas iš ultranacionalistinės Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) antrajame rinkimų ture surinko 70 proc. balsų, o dabartinis Chabarovsko krašto gubernatorius Viačeslavas Športas gavo 20 proc. balsų, rodo Rusijos centrinės rinkimų komisijos (CRK) paskelbti duomenys. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 42 procentus. Abu kandidatai tvirtino, kad balsai buvo klastojami. Tačiau CRK pirmininkė Ela Pamfilova pareiškė, jog pažeidimai buvo per menki, kad būtų paveikti rezultatai. „Matome įnirtingą kovą dėl šio gubernatoriaus posto“, – sakė E. Pamfilova, cituojama Rusijos naujienų agentūros „Interfax“. Šie rinkimai vyko visuomenėje tvyrant didžiuliam nepasitenkinimui dėl Kremliaus palaikomo plano padidinti pensinį amžių, išprovokavusio protestus ir gerokai nusmukdžiusio V. Putino populiarumo reitingus. Rinkėjai visoje Rusijoje taip pat piktinasi skurdu, prie kurio augimo prisideda ir šaliai Vakarų taikomos sankcijos. Kremlius anksčiau šį mėnesį taip pat patyrė nesėkmes Primorės krašte, Chakasijoje ir Vladimire, kur valdančiosios partijos kandidatai nesugebėjo užsitikrinti pergalės jau pirmajame rinkimų ture. Rusijos pareigūnai ketvirtadienį žengė beprecedentį žingsnį ir atšaukė balsavimo Primorės krašte rezultatus. Tai buvo padaryta reaguojant į pranešimus apie balsų klastojimą Kremliaus palaikomo kandidato naudai ir dėl to kilusius protestus. Diena anksčiau CRK pirmininkė rekomendavo dėl daugybės užfiksuotų pažeidimų surengti pakartotinį balsavimą – tai pirmasis toks atvejis šiuolaikinės Rusijos istorijoje. Antrojo rinkimų turo Vladimire rezultatai turėtų būti paskelbti kiek vėliau pirmadienį. Balsavimas Chakasijoje buvo atidėtas iki spalio 7 dienos, kai iš rinkimų kovos netikėtai pasitraukė pirmajame ture varžovui nusileidęs valdančiosios partijos kandidatas.

