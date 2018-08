Teisėjas Aleksejus Steklijevas nusprendė, kad A. Navalnas pakartotinai pažeidė viešų renginių organizavimą reglamentuojantį įstatymą, kai ragino sausio pabaigoje surengti protesto akcijas visoje Rusijoje, iš teismo salės pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas. Remiantis teismo paskelbtu protokolu, „sausio 28 dieną A. Navalnas organizavo eitynėmis pavadintą renginį, kuris nebuvo suderintas su vykdomosios valdžios institucijomis, ir pats jame dalyvavo“ Teisme opozicijos lyderis sakė, kad nesijaučia kaltas. „Šis gana keistas procesas surengtas išskirtinai tam, kad neturėčiau galimybės dalyvauti pasiruošime nacionalinei protesto akcijai prieš pensinio amžiaus didinimą“, – pareiškė jis. Be to A. Navalnas atkreipė teismo dėmesį į tai, kad dėl šios administracinės bylos jis buvo sulaikytas tris kartus. „Per tą pusmetį aš niekur nesislėpiau ir net atlikau bausmę sulaikymo centre, kur mane galima buvo nesunkiai surasti“, – pareiškė jis. „Tokios bylos – tai ateities sandoris dėl pasodinimo. Juos paruošia, o paskui ištraukia reikiamu metu“, – sakė A. Navalnas. Jo gynėjai Ivamas Ždanovas ir Aleksandras Pomazujevas reikalavo, kad teismas nutrauktų šią administracinę bylą, nes joje nėra teisės pažeidimo sudėties. „Mūsų nuomone, renginio organizavimas kaip teisės pažeidimo objektyvioji pusė neįrodytas, o dalyvavimo įstatymas nedraudė“, – sakė A. Pomazujevas. Centrinė rinkimų komisija pernai gruodį atsisakė įregistruoti vieną rinkėjų grupę, palaikančią A. Navalno siekius tapti prezidentu, nes šiam buvo uždrausta balotiruotis. Paskelbus komisijos sprendimą, opozicijos lyderis pažadėjo sausio 28-ąją surengti protesto akcijas visoje Rusijoje. Pagal oficialius duomenis, šioje demonstracijoje Maskvoje dalyvavo apie tūkstantį žmonių. Vasarį Tverės rajono teismas atsisakė nagrinėti šią bylą ir grąžino ją policijai. A. Navalnas buvo sulaikytas šeštadienį dieną netoli savo namų ir nuvežtas į nuovadą. Pirmadienį A. Navalnui skirta bausmė jau trečia per šiuos metus. Gegužės mėnesį po dalyvavimo gegužės 5 dieną vykusioje protesto akcijoje jam buvo skirtos 30 ir 15 parų arešto bausmės už pakartotiną įstatymo dėl viešų renginių organizavimo pažeidimą ir pasipriešinimą policijos pareigūnams. Tuo tarpu sostinės valdžia savaitgalį atmetė A. Navalno šalininkų prašymą rugsėjį organizuoti eiseną miesto centre. „Itin kruopščiai išnagrinėjome šį prašymą, ir buvo priimtas sprendimas netenkinti jo dėl virtinės priežasčių“, – sekmadienį „Interfax“ pranešė Maskvos regiono saugumo departamento vadovas Vladimiras Černikovas.

