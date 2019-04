Kaip skelbia UNIAN korespondentas Rusijoje, apie tai žurnalistus informavo Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

„Kol kas vyksta tokia diskusija už akių, galiu kalbėti tik už prezidentą V. Putiną. Prezidentas Putinas pakankamai aiškiai Pekine išdėstė savo požiūrį į dialogo galimybę. Jis pareiškė esąs pasirengęs pradėti dialogą, dar sakė nesuprantąs, kaip galima bandyti išspręsti vidinę pietryčių problemą, faktiškai atsisakant pagrindinių Minsko susitarimo idėjų“, – pareiškė V. Peskovas, atsakydamas į žurnalistų klausimą, ar, vertinant iš Rusijos ir Ukrainos santykių gerinimo perspektyvos, Kremliaus neerzina tokia retorika.

„Čia Rusijos pozicija absoliučiai aiški, bet galiu patvirtinti, jog vyksta apsikeitimas pareiškimais, mes viską atidžiai fiksuojame ir vertiname“, – pridūrė jis.

Be to, V. Peskovas patvirtino, jog už Rusijos pasų išdavimą ir kitus dokumentus, susijusius su valstybinėmis socialinėmis paslaugomis Donbaso gyventojams, bus atsakingos reikalingos ministerijos ir institucijos.

„Tai jau nebe prezidento reikalas, tuo užsiims atitinkami vidaus reikalų ministerijos skyriai, kurie ir rūpinasi pasų klausimais. Ir kitos institucijos, užsiimančios socialinių dokumentų tvarkymu“, – pareiškė D. Peskovas, atsakydamas į klausimą, ar V. Putinas turi kokį nors detalų planą, kaip bus organizuojamas pasų ir kitų dokumentų išdavimas Donbaso gyventojams, ir pridūrė, kad tai jau nebe prezidento rūpestis.

Be to, atsakydamas į klausimą, kam tokie nauji piliečiai mokės mokesčius, D. Peskovas patikino, kad „tai priklausys nuo to, kada tai reikės daryti, ir taip toliau“.

„Dauguma detalių, žinoma, paaiškės jau paties pasų išdavimo proceso metu“, – pareiškė D. Peskovas.

Kiek vėliau pasisakė ir pats V. Putinas.

Reaguodamas į V. Zelenskio pareiškimą, „esą to norintys rusai gali pretenduoti į Ukrainos pilietybę“, jis pareiškė, kad rusai ir ukrainiečiai „tik išloš, jei turės tą pačią pilietybę“.

„Labai gerai. Tai liudija apie tai, kad mes galbūt susitarsime, nes turime daug bendro“, – pareiškė V. Putinas, skelbia Rusijos radijo stotis „Govorit Moskva“.

Rusijos prezidentas taip pat pasiūlė V. Zelenskiui grąžinti Ukrainos pilietybę buvusiam Gruzijos prezidentui Michailui Saakašviliui.

DELFI primena, kad sekmadienį Ukrainos išrinktasis prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį atmetė Rusijos prezidento Vladimiro Putino pasiūlymą aprūpinti rusiškais pasais ukrainiečius ir savo ruožtu iškėlė idėją, kad nuo Kremliaus valdymo „kenčiantiems“ rusams vertėtų išduoti ukrainietiškus pasus.

V. Putinas anksčiau šeštadienį pareiškė, jog Maskva svarsto planus palengvinti Rusijos pilietybės suteikimo tvarką visiems ukrainiečiams, po to, kai šią savaitę buvo paskelbta apie tai, kad rusiškus pasus lengviau galės gauti Rytų Ukrainos Donecko ir Luhansko separatistinių regionų gyventojai.

Kijevo pajėgos nuo 2014-ųjų Ukrainos rytuose kovoja su Maskvos remiamais prorusiškais separatistais. Konfliktas jau pareikalavo 13 tūkst. gyvybių.

V. Zelenskis, komikas, praėjusią savaitę didele persvara laimėjęs Ukrainos prezidento rinkimus, reaguodamas į V. Putino naujausią pasiūlymą, vėlų šeštadienį paskelbė savo pareiškimą socialiniame tinkle „Facebook“.

„Puikiai žinome, ką suteikia rusiškas pasas“, – parašė išrinktasis prezidentas ir paminėjo tokius dalykus kaip „teisę būti suimtam už taikų protestą“ bei „teisę neturėti laisvų ir konkurencingų rinkimų“.

Jis pareiškė ketinantis „suteikti (Ukrainos) pilietybę visų tautų, kenčiančių nuo autoritarinių ir korumpuotų režimų, atstovams“.

„Pirmiausia – rusams, kurie kenčia labiausiai“, – savo paskyroje feisbuke rašė V. Zelenskis.

Jo teigimu, vienas iš Ukrainos ir Rusijos skirtumų yra tas, kad „mes, ukrainiečiai, savo šalyje turime žodžio laisvę, laisvą žiniasklaidą ir internetą“.

Politikos naujokas V. Zelenskis žadėjo „perkrauti“ taikos derybas su separatistais. Šiose taikos derybose taip pat dalyvauja Rusija ir Vakarai.

V. Putinas nepasveikino V. Zelenskio su pergale rinkimuose, bet sakė esąs pasirengęs susitikti su naujuoju Ukrainos lyderiu bei teigė norintis „suprasti“, kokia yra jo pozicija dėl konflikto.

Savo pranešime feisbuke V. Zelenskis perspėjo Rusiją nekalbėti su Ukraina „grasinimų kariniu ar ekonominiu spaudimu kalba“.

Pagal šią savaitę V. Putino pasirašytą įsaką naujos pasų išdavimo taisyklės galios nepripažintų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ gyventojams – šiuose separatistiniuose regionuose, kurie atsiskyrė nuo Ukrainos 2014 metais ir yra vadovaujami Maskvos remiamų kovotojų, gyvenantys žmonės dabar galės gauti Rusijos pilietybę per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo.

Išrinktasis Ukrainos prezidentas, kuris bus prisaikdintas birželį, paragino tarptautinę bendruomenę dėl šio Maskvos žingsnio išplėsti Rusijai taikomas sankcijas.

Europos Sąjunga taip pat pasmerkė tokius Maskvos planus ir pavadino juos nauju smūgiu Ukrainos suverenitetui. Be to, Briuselis pareiškė, kad Rusija tokiu žingsniu siekia „destabilizuoti“ padėtį Ukrainoje po prezidento rinkimų.