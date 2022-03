Ukrainoje žuvę rusai į baltarusių teritoriją pergabenti sunkvežimiais, o iš ten į Rusiją grąžinami traukiniais arba lėktuvais.

Primename, kad Rusijos kariuomenė naktį į sekmadienį paleido aštuonias raketas į Tarptautinį taikos palaikymo pajėgų ir saugumo centrą, plačiau žinomą kaip Javorivo karinis poligonas.

Jis yra už 30 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Lvivo ir už 20 kilometrų nuo sienos su Lenkija.

Preliminariais duomenimis, aukų nėra, padaryta žala tikslinama.

Pasak Ukrainos pareigūnų, kelias Rusijos pajėgų paleistas raketas pavyko sunaikinti.

Maskvos pajėgos, siekdamos dar padidinti spaudimą Kyjivui, šeštadienį pradėjo bombarduoti gyvenamuosius rajonus kituose Ukrainos miestuose. Šeštadienį oro pavojaus sirenos gaudė virtinėje miestų, įskaitant sostinę Kyjivą, Odesą, Dniprą ir Charkivą.

RFE/RL: Morgues in Belarus fill up with the bodies of Russian soldiers, locals say.