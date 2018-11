Kaip nurodo Italijos naujienų agentūra ANSA, šiaurės vakarinėje šalies dalyje netoli Aostos kalnuose esančio Emavilio miestelio tyrėjai įtaria, kad motina panaudojo mirtinus vaistus, gautus iš ligoninės, kur ji dirbo. Moters ir dviejų vaikų – septynmečio ir devynmetės – kūnus ketvirtadienio vakarą rado iš darbo sugrįžęs vyras, skelbia italų žiniasklaida. Tiksli mirties priežastis bus nustatyta atlikus skrodimus. Tuo metu Emavilio miesto meras Loredano Petey sakė, kad šeimos tėvas yra ištiktas šoko. Pasak miesto pareigūnų, tai buvo normali šeima, dalyvaudavusi savanoriškoje veikloje, jos vaikai mėgo lygumų slidinėjimą.

