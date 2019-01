Tai pirmas kartas, kai kuri nors partija paragino siekti „Dexit“ – Vokietijos išstojimo iš ES. Jei ES per „tinkamą laiką“ nebus performuota pagal šios partijos idėjas, Vokietija turi išstoti iš bloko, sakoma manifesto projekte, dėl kurio susitarė partijos suvažiavimo rytinėje Saksonijos žemėje delegatai. Suvažiavimo dalyviai taip pat nubalsavo už raginimą atsisakyti Europos Parlamento – kaip tik tos ES institucijos, į kurią AfD kandidatai šį pavasarį stengsis patekti. „Mūsų požiūriu, valstybės narės turi išimtinę kompetenciją leisti įstatymus“, – sakoma tekste, kuriame kritikuojamas „751 privilegijuotas narys“ dabartiniame Europos Parlamente. Abu šie reikalavimai dabar yra manifesto projekte, bet per galutinį balsavimą vėliau sekmadienį bus priimtas arba atmestas visas kampanijos paketas. Rinkimai į Europos Parlamentą vyks gegužės mėnesį. Susiję straipsniai: Vokietijoje užpultas ir sunkiai sužeistas kraštutinių dešiniųjų parlamentaras Naujoji Merkel partijos vadovė siekia dialogo su priešininkais AfD buvo įsteigta kaip euroskeptiška partija, bet dabartines pozicijas ir atstovavimą Vokietijos nacionaliniame parlamente pasiekė viršų paėmus dešiniajam sparnui ir partijai sutelkus dėmesį į oponavimą islamui bei imigracijai. Kaip ir kiti Europos nacionalistų judėjimai, AfD lyderiai įrodinėja, kad Briuseliui buvo perduota pernelyg daug galių ir kad ES labai pranoko savo ištakas ekonominio bendradarbiavimo srityje. „Mums nereikia atsisakyti ES, bet (reikia) sugrąžinti ją prie jos protingos esmės“, – šeštadienį prieš balsavimą delegatams sakė AfD lyderis Alexander'as Gaulandas. Pasak jo, partija „turi partnerių, kurie eis su ja“, tokių kaip Austrijos kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (FPOe) ir Italijos kraštutinių dešiniųjų „Šiaurės lyga“ („Lega Nord“). Nenorėdami atbaidyti potencialių rinkėjų Vokietijoje, kur dauguma žmonių yra proeuropietiški, partijos lyderiai perspėjo suvažiavimą neteikti dar griežtesnių pasiūlymų išstoti, jei AfD reikalaujamos reformos nebus įvykdytos iki 2024 metų.

