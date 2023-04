Nuo balandžio 15 dienos, kai prasidėjo kovos tarp vadui Abdeliui Fattahui al Burhanui ištikimos kariuomenės ir Mohamedo Hamdano Daglo vadovaujamų sukarintų greitojo palaikymo pajėgų (RSF), Sudane įsivyravo chaosas ir įstatymų nepaisymas.

Nuo konflikto pradžios A. Burhanas ir M. Daglo ne kartą susitarė dėl paliaubų, tačiau nė vienos iš jų neįsivyravo, nes abi pusės kaltina viena kitą jų pažeidinėjimu.

Dėl naujausių trijų dienų paliaubų buvo susitarta ketvirtadienį, tarpininkaujant JAV, Saudo Arabijai, Afrikos Sąjungai ir Jungtinėms Tautoms, jų tikslas buvo užtikrinti labiau ilgalaikes paliaubas.

„Mes vėl pabudome nuo naikintuvų ir priešlėktuvinių ginklų garso, sklindančio visame mūsų rajone“, – AFP pasakojo liudininkas iš Chartumo pietinės dalies.

Kitas liudininkas teigė, kad mūšiai vyko nuo ankstyvo ryto, ypač aplink valstybinio transliuotojo būstinę sostinės mieste-dvynyje Omdurmane.

Dauguma iš penkių milijonų Chartumo gyventojų priversti slėptis namuose, nors maisto ir vandens atsargos sumažėjo iki pavojingai mažo lygio, be to, trūksta elektros energijos. Tik kai kam pavyko ištrūkti per trumpą pertrauką tarp kovų, kad nusipirktų desperatiškai reikalingų atsargų.

Abipusiai kaltinimai

Mieste vykstant mūšiams, abu konkuruojantys generolai susikibo žiniasklaidoje: A. Burhanas interviu JAV įsikūrusiam televizijos kanalui „Alhurra“ RSF pavadino kovotojais, kurių tikslas – „sunaikinti Sudaną“. Jis taip pat teigė, kad per sieną iš Čado, Centrinės Afrikos Respublikos ir Nigerio plūsta „samdiniai“, kurie naudojasi chaosu.

M. Daglo interviu BBC pasmerkė kariuomenės vadą, sakydamas, kad jis yra „nepatikimas“ ir „išdavikas“.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per susirėmimus iki šiol žuvo mažiausiai 512 žmonių ir 4 193 buvo sužeisti, tačiau baiminamasi, kad žuvusiųjų skaičius gali būti daug didesnis.

JT teigimu, dėl kovų Chartume ir Mėlynojo Nilo, Šiaurės Kordofano valstijose bei neramiame vakariniame Darfūro regione apie 75 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus.

Dešimtys tūkstančių sudaniečių pabėgo į kaimynines šalis, įskaitant Egiptą, Etiopiją, Čadą ir Pietų Sudaną, o užsienio šalys masiškai evakuoja savo piliečius.

Jungtinė karalystė pranešė, kad šeštadienį baigs evakuoti savo piliečius ir jų artimuosius, o šią savaitę lėktuvais išgabeno daugiau kaip 1 500 žmonių.

JT penktadienį teigė, kad iš Darfūro evakuoti paskutiniai tarptautiniai darbuotojai.

Pasaulio maisto programa perspėjo, kad smurtas gali sukelti badą dar milijonams žmonių šalyje, kurioje 15-ai mln. žmonių, t. y. trečdaliui gyventojų, ir šiaip jau reikia pagalbos, kad išvengtų bado.

A. Burhanas ir M. Daglo užgrobė valdžią per 2021 metų perversmą, kuris sužlugdė Sudano perėjimą prie demokratijos, pradėtą po to, kai buvęs prezidentas Omaras al Bashiras buvo nušalintas po masinių protestų 2019-aisiais. Tačiau vėliau abu generolai susipyko, pastaruoju metu – dėl planuojamo RSF integravimo į reguliariąją kariuomenę.