Pateiktais duomenimis, koalicija nuo 2014 metų rugpjūčio iki šių metų balandžio pabaigos Sirijoje ir Irake surengė 24 502 oro smūgius. Ji nurodė patikrinusi 111 pranešimų apie civiles aukas. Žmogaus teisių aktyvistai kalba apie daug didesnį aukų skaičių. Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuro duomenimis, žuvusiųjų yra daugiau kaip 3 800, tarp jų – tūkstantis vaikų. Koalicija tikina daranti viską, kad išvengtų aukų.

Vakarų ir arabų šalių aljansas buvo suburtas po to, kai IS 2014-ųjų vasarą paskelbė „kalifatą“. Aljansui padedant, Irako vyriausybinėms pajėgoms iki 2017 metų pabaigos pavyko atsikovoti visas šalies teritorijas. Kovo mėnesį kurdų vyraujamos Sirijos demokratinės pajėgos (ISDF) užėmė ir paskutinį IS bastioną Rytų Sirijoje.