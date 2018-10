Sekmadienį apie 15 val. vietos (sekmadienio vidurnaktį Lietuvos) laiku trys plaustai apvirto leidžiantis Narancho upe, o penkis žuvusiuosius srovė nunešė žemyn, pranešė Jungtinis tyrimų organas. Kiti pramogautojai sugebėjo išsilaikyti įsikibę į plaustus; dalį jį išgelbėjo kitas vedlys, plaukęs baidare. Tyrėjai nurodė, kad per šią nelaimę žuvo JAV piliečiai Ernesto Sierra, Jorge Caso, Sergio Lorenzo ir Andresas Dennisas, bet nepranešė, iš kur jie atvyko. Taip pat žuvo vietos vedlys Kevinas Thompsonas Reidas. Šiame plaukime dalyvavo iš viso 14 turistų ir penki vedliai. Pasak pareigūnų, upė buvo ištvinusi dėl liūčių, o Nacionalinė nepaprastųjų situacijų komisija toje vietovėje buvo paskelbusi potvynių pavojų. Amerikiečiai į Kosta Riką atvyko spalio 18-ąją ir nuomojosi namą Plaja Hermosa de Chako kurorte, sakoma vyriausybės pranešime. Kosta Rikos prezidentas Carlosas Alvarado per „Twitter“ pareiškė apgailestaujantis dėl šio incidento.

