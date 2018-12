Kosovo vyriausybės ketvirtadienį paskelbtame pranešime sakoma, kad R. Haradinajus patikino J. Stoltenbergą, jog Kosovo saugumo pajėgų perėjimas prie reguliariosios kariuomenės vyks artimai bendradarbiaujant su NATO. Ką šiuo klausimu pasakė J. Stoltenbergas, nepranešama. Trečiadienį J. Stoltenbergas pareiškė, jog „tai... gali turėti rimtų pasekmių Kosovo euroatlantinei integracijai ateityje“. Serbija anksčiau perspėjo, kad Kosovo armijos formavimas gali išprovokuoti ginkluotą intervenciją. Dėl Kosovo reguliariosios kariuomenės formavimo šalies parlamentas balsuos gruodžio 14 dieną. Kosovas 2008-aisiais paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos. Belgradas ir jos sąjungininkai Maskva ir Pekinas, priešingai nei Jungtinės Valstijos ir dauguma kitų Vakarų šalių, nepripažįsta Kosovo suvereniteto.

