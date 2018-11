Trys serbai, įskaitant policininkus, anksti penktadienį buvo areštuoti Mitrovicoje dėl įtariamų sąsajų su garsaus serbų politiko nužudymu šiame regione sausio mėnesį, sakoma policijos pranešime. Mitrovica yra 40 km į šiaurę nuo Kosovo sostinės Prištinos. Ketvirtas serbas buvo areštuotas dėl pasipriešinimo policininkams, o penkto asmens tebeieškoma. Policija nurodė, kad per kratas keturiose vietose surinko įrodymų tyrimui dėl politiko Oliverio Ivanovičiaus nužudymo. Prokuratūros pareiškime sakoma, kad buvo rasta neteisėtai laikytų ginklų ir kitų daiktų. Prokuroras Syle Hoxha sakė, kad pareigūnai šioje byloje jau apklausė daugiau kaip 40 liudininkų. Areštai išprovokavo etninių serbų protestus pagrindinėje Mitrovicos aikštėje. Premjero Ramusho Haradinajaus vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriuo ragina laikytis rimties. Jame sakoma, kad ši policijos operacija nėra susijusi su jokiais politiniais įvykiais. „Patikinu visus Kosovo valstybės piliečius ir viešosios tvarkos institucijas, kad ši (policijos operacija) niekada nebus nukreipta prieš jokią etninę ar politinę grupę“, – savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ parašė R. Haradinajus. Susiję straipsniai: Kinija griežtai smerkia išpuolį prieš jos konsulatą Pakistane Kijevo Maidano aikštėje atsidaręs KFC restoranas išprovokavo protestų bangą Anksčiau šią savaitę įtampa smarkiai išaugo Kosovui dėl Serbijos intensyvių lobistinių pastangų negalėjus tapti tarptautinės policijos organizacijos Interpolo nariu. Trečiadienį, kitą dieną po to, kai žlugo Prištinos pastangos prisijungti prie Interpolo, Kosovas įvedė 100 proc. muito tarifą iš Serbijos importuojamoms prekėms. Kosovo etninių serbų lyderiai taip pat paragino nusiraminti ir paprašė Serbijos bei tarptautinės bendrijos jiems padėti. Šiaurinės serbų dominuojamos Mitrovicos dalies meras Goranas Rakičius naujienų agentūrai AP sakė, kad serbų lyderiai įkūrė krizės centrą, ir paragino tarptautinę bendriją bei Serbiją padėti. Pasak mero, jis telefonu kalbėjosi su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi. Kosovo parlamentaras serbas Igoris Simičius kritikavo policijos „perteklinę jėgą“ minėtų areštų metu. Serbijos vyriausybė turi surengti neeilinį posėdį krizei aptarti. A. Vučičius jau susitiko su armijos, policijos ir saugumo tarnybų vadais, taip pat su kinų ir rusų ambasadoriais. Kinija ir Rusija yra Serbijos sąjungininkės. Kaip ir Belgradas, jos atsisako pripažinti Kosovo nepriklausomybę. A. Vučičiaus patarėjas Nikola Selakovičius sakė, kad minėtais keturių serbų areštais buvo siekiama „skleisti baimę, bauginti ir demonstruoti jėgą“ prieš serbus Kosove. „Tai nervų žaidimas... Tikslas yra išprovokuoti mūsų reakciją, kuria iškart būtų pasinaudota priemonėms prieš mus“, – sakė N. Selakovičius. Kosovo etniniai albanai 1998–1999 metais kariavo kruviną karą su Serbija, kuris baigėsi po 78 dienas trukusios NATO antskrydžių kampanijos. 2008 metais Kosovas paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos, bet Belgradas iki šiol to nepripažįsta.

