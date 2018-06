Du Kosovo piliečiai ketino surengti „mirtininkų išpuolius panaudojant sprogmenų prikrautus automobilius“ prieš NATO vadovaujamas taikos palaikymo pajėgas Kosove (KFOR), o taip pat planavo „išpuolius vietose, kuriose dažnai lankosi piliečiai“, nurodoma Prištinos teismo pranešime. Antradienį sulaikytų asmenų tapatybės neatskleidžiamos, nenurodomi ir jų motyvai. Tik žinoma, kad vienas iš įtariamųjų turi Belgijos pilietybę. Teismas leido porą suimti mėnesiui. Vyriausybės duomenimis, maždaug 300 Kosovo piliečių išvyko į Siriją kovoti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ pusėje ir daugiau nei 50 ten žuvo. Tačiau 130 šių kovotojų grįžo į Kosovą. 2015 metais Jungtinėse Valstijose Vest Pointe veikiantis Kovos su terorizmu centras apskaičiavo, kad 1,8 mln. gyventojų turintis Kosovas yra viena iš pagrindinių šalių, iš kurių džihadistai atvyksta kovoti Sirijoje ir Irake. Gegužę Kosovo teismas nuteisė aštuonis islamistus laisvės atėmimo bausmėmis iki 10 metų už tai, kad šie planavo išpuolį prieš Izraelio nacionalinę rinktinę per 2016 metais Albanijoje įvykusias Pasaulio futbolo čempionato atkrintamąsias varžybas. Maždaug 90 proc. Kosovo gyventojų yra musulmonai, tačiau absoliuti jų dauguma yra nuosaikių pažiūrų.











