Vienas keleivis pasidalino filmuota medžiaga, kurioje matoma, kaip vėjyje plaikstosi variklio dalys, kurios, atrodo, laikosi tik per stebuklą.

Kitame vaizdo įraše matoma, kaip iš San Fransisko į Havajus skridusio lėktuvo keleiviams nurodoma pasiruošti galimam smūgiui – lėktuvas ruošiasi leistis avariniu būdu.

Įtampai nuslūgus ir pavojui praėjus, nors variklis byrėjo ir toliau, keleiviai lengviau atsikvėpė.

„Išgirdome garsų trenksmą... lėktuvas pradėjo kratytis. Tas trenksmas, tada kratymasis. Tarsi lėktuvą būtų krėtusi elektra“, – „Hawaii News Now“ pasakojo keleivė Allison Sudiacal.

Moteris skrido kartu su keturių mėnesių sūneliu, vyru Timu ir jo tėvais.

„Mums pranešė, kad turime būti pasirengę atremti smūgį, jei nusileidimas bus nesklandus. Buvo labai baisu. Jiems puikiai pavyko, tikri šaunuoliai“, – teigia kalbinta keleivė.

„United Airlines“ skelbia, kad lėktuvas praėjusio antradienio popietę saugiai nusileido Honolulu oro uoste. Panašu, kad vienas keleivis šioje pavojingoje situacijoje sugebėjo įžvelgti smagų momentą.

Internete skelbdamas apgadinto variklio įrašą, keleivis Erikas Haddadas parašė: „Trumpai drūtai – atrodo nekaip“.

Netrukus „Google“ inžinierius paskelbė nuotrauką, kuriai pozuoja prie apgadinto variklio, rodydamas avarinės situacijos instrukciją.

Prierašas skelbia: „Deja, instrukcijoje apie tai nieko neparašyta“.

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw— Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018