20-metis Colenas Nulgitas ir jo 18-metė mergina Shantelle Johnson sekmadienį išvyko žvejoti į Šiaurės Teritorijoje netoli sienos su Vakarų Australija regionu esantį Kipo Upės nacionalinį parką. Pasak Šiaurės Teritorijos valdžios, aplink parką visuose vandens keliuose gausu briaunagalvių krokodilų.

C. Nulgitas pasakojo, kad jų dienos išvyka pažvejoti virto bemiege naktimi, mat jų automobilis užklimpo purvyne.

„Mūsų širdys nusirito į kulnus. Tas jausmas, kai užklimpsti, išties baisokas“, – sakė C. Nulgitas.

Vaikinas pasakojo, kad jiedu šiose vietovėse anksčiau matė krokodilų, tad, vandens lygiui kylant ir saulei leidžiantis, ėmė baimintis, kad gali būti nušluoti didžiulės bangos arba užpulti krokodilų ar dingų.

„Čia gyvenantys krokodilai nebijo žmonių – jie nieko nebijo. Jiems svarbiausia maistas. O maistu gali tapti bet kas“, – sakė C. Nulgitas.

Briaunagalvis krokodilas sviedžia mažesnį krokodilą Reuters / Scanpix

Jų gimtajame Kununuros mieste, esančiame pusantros valandos kelio automobiliu nuo parko, pasilikusi Sh. Johnson motina iškvietė policiją, kai jaunuoliai vakare negrįžo namo.

C. Nulgitas pasakojo, kad pora susispietė po apklotu toliau nuo upės, tačiau užmigti negalėjo. Jiedu pirmadienį apie ketvirtą valandą ryto tvoros stulpu didžiulėmis raidėmis išdžiūvusiame purvyne išraižė žodį „padėkite“ (angl. help), vildamiesi atkreipti praskrendančio lėktuvo dėmesį. C. Nulgitas visgi prisipažino nerimavęs, kad teko ilgam laikui įstrigti, ir pridūrė: „Visa tai nežadėjo nieko gero“.

Pirmadienį Kununuros policija surengė paiešką ir porai ieškoti pasitelkė vietinės kompanijos lėktuvą, pranešime teigė Vakarų Australijos policijos pajėgos.

C. Nulgitas sakė, kad, kai tik išgirdo lėktuvą, jis ir Sh. Johnson užkūrė laužą, jog patrauktų jo dėmesį.

„Jei pora nebūtų įkūrusi ugnies ir savo artimiesiems nebūtų pranešusi apie tai, kada išvyksta ir kada planuoja sugrįžti, jų galbūt niekuomet nebūtų pavykę surasti“, – rašoma policijos pranešime.

C. Nulgitas tikino, kad šis nuotykis neatbaidė poros nuo planų ir vėl sugrįžti į tas pačias vietas, tačiau kitą kartą jiedu po ranka turės pagalbos rinkinį.

„Esu išties dėkingas visiems, kas padėjo, atskrido ir leidosi mūsų ieškoti. Mums išties pasisekė, kad išgyvenome ir iš ten ištrūkome“, – sakė vaikinas.