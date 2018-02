Po tokios policijos rekomendacijos pasigirdo raginimų premjerui atsistatydinti. „Galiu vėl patikinti jus, kad koalicija yra stabili“, – per vieną renginį Tel Avive sakė B. Netanyahu, dar kartą leisdamas suprasti, kad atsistatydinti neketina. „Nei aš, nei niekas kitas neturime planų rinkimams. Toliau drauge dirbsime Izraelio piliečių labui iki kadencijos pabaigos“, – pabrėžė premjeras.

