Vidaus reikalų ministras Christophe'as Castaneras sakė, kad užpuoliko kūnas buvo rastas per policijos specialiųjų pajėgų operaciją. „Jis nusižudė“, – ministras sakė Nacionaliniam Susirinkimui Paryžiuje. Pareigūnai atmetė prielaidą, kad šis nusikaltimas galėjo būti įvykdytas dėl teroristinių motyvų. Apie incidento tyrimą informuoti šaltiniai sakė, kad policija buvo iškviesta kilus ginčui tarp kaimynų. Tarp anksčiau teisto užpuoliko sužeistų žmonių yra vienas policijos pareigūnas. Jis gydomas intensyviosios terapijos skyriuje, bet „jo gyvybei pavojus negresia“, nurodė Ch. Castaneras. „Pašauti iš viso šeši žmonės; vienas jų mirė“, – sakė vietos prokurorė Caroline Tharot. Kaip pranešama, žuvęs vyras dirbo viešojo būsto reikalų pareigūnu šioje Prancūzijai priklausančioje Viduržemio jūros saloje. Į 7-ą dešimtį įžengęs šaulys buvo žinomas Korsikos teismams – jis anksčiau buvo dukart pripažintas kaltu dėl incidentų, susijusių su šaunamaisiais ginklais, sakė prokurorė. Apie 16 val. 25 min. vietos (17 val. 25 min. Lietuvos) laiku vyras pradėjo šaudyti gatvėje, o „vėliau pasitraukė į pastatą, kuriame gyveno“, naujienų agentūrai AFP sakė prefektūros atstovas. Įvykio vieta buvo aptverta policijos, bet keli gyventojai buvo likę pastate. „Kai atvažiavau į automobilių stovėjimo aikštelę, išgirdau šūvius“, – radijui „France Bleu RCFM“ sakė kitas viešojo būsto reikalų pareigūnas Pierre'as Masternakas (Pjeras Masternakas). „Nežinojau, iš kur jie sklido – ant žemės pamačiau kraujo pėdsakus. Paskambinau savo bendradarbiui, ūkvedžiui... Jis prisidėjo prie manęs; mes kartu nusekėme kraujo pėdsakais, ir tuomet už mūsų iššoko vyras, nukreipė į mus šratinį šautuvą ir iššovė“, – pasakojo pareigūnas. „Jis sužeidė mano bendradarbį – pataikė jam į koją. Abu sugebėjom palikti pastatą ir pasislėpti, mano kolega – už mašinos, o vyras toliau į mus šaudė“, – pridūrė liudininkas. Per policijos operaciją į pagalbą vietos pareigūnams buvo pasiųstas elitinis policijos dalinys iš pietinio Marselio uostamiesčio.

