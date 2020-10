Koronavirusu užsikrėtęs Trumpas išgabentas į ligoninę

Baltieji rūmai patvirtino, kad prezidentas centre praleis kelias artimiausias dienas.

Kaip teigiama oficialiame pranešime, D. Trumpas išlieka geros nuotaikos ir visą dieną dirbo, tačiau jautėsi pavargęs, jam pasireiškė „švelnūs simptomai“.

Remdamasis medikų rekomendacijomis, artimiausiu metu D. Trumpas žada dirbti iš ligoninės.

„CBS News“, remdamasis šaltinių informacija, skelbia, kad D. Trumpui pasireiškė silpnas karščiavimas. JAV žiniasklaida skelbia, kad D. Trumpui būdingi simptomai yra ir užgulusi nosis bei kosulys, tačiau nė vienas iš simptomų nebuvo patvirtintas oficialiai.

D. Trumpui išvykus jo tviterio paskyroje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame prezidentas dėkoja už palaikymą ir tikina, kad jaučiasi labai gerai.

„Noriu padėkoti visiems už milžinišką palaikymą. Vykstu į Walterio Reedo ligoninę. Manau, kad man labai gerai sekasi, bet norime įsitikinti, kad viskas gerai. Pirmoji ponia laikosi labai gerai. Labai ačiū, vertinu tai ir niekada nepamiršiu“, – sako D. Trumpas.



Apie tai, kad serga koronavirusu, D. Trumpas anksčiau pranešė savo tviterio paskyroje. Infekcija diagnozuota ir jo žmonai Melaniai. Ji, kaip anksčiau penktadienį pranešė D. Trumpo gydytojas Seanas Conley, jaučiasi gerai, jai pasireiškė lengvas kosulys ir galvos skausmas.



Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!