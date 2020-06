Kalbėdamas „Times Radio“, B. Johnsonas sakė: „Labai liberaliai žiūrėjau į nutukimą, bet, iš tiesų, pažiūrėjus į skaičius, į Nacionalinės sveikatos tarnybos spaudimą, palyginus mūsų nuostabią šalį su kitomis Europos šalimis, bijau, kad mes esame gerokai storesni už daugelį kitų, išskyrų maltiečius. Tai yra problema.“

„Visi žino, kad tai sunku, bet manau, kad mes turime šią problemą spręsti“, – pridūrė premjeras.

Kitame interviu laikraščiui „Mail on Sunday“ B. Johnsonas padarė kelis atsispaudimus, kad parodytų esąs „tvirtas kaip mėsininko šuo“, praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai jis ligoninėje kovojo dėl savo gyvybės su koronavirusu.

