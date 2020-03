Koronaviruso pandemija pasaulį pakeis neatpažįstamai: 12 prognozių, kas mūsų laukia

Koronaviruso pandemija, kaip kad Berlyno sienos griūtis ar „Lehman Brothers“ žlugimas, – viso pasaulio pamatus sudrebinsiantis įvykis, kurio tikrąsias pasekmes visų mūsų gyvenimui šiandien dar sunku įsivaizduoti. Galime būti tikri tik dėl vieno: virusas sutrikdė sveikatą, aukštyn kojomis apvertė situaciją rinkose ir labai aiškiai parodė valdžių kompetencijas (arba jų stygių), tačiau ir tai dar ne pabaiga – neišvengsime negrįžtamų ir politinių bei ekonominių lūžių, kurių pasekmes pajusime tik žymiai vėliau.

Norėdami geriau suprasti, kokių pokyčių akivaizdoje atsidūrėme, ir kas mūsų galbūt laukia, „Foreign Policy“ redaktoriai pasikalbėjo su 12 ekspertų iš viso pasaulio ir paprašė pasidalinti savo įžvalgomis, kaip keisis mūsų gyvenimas pandemijai pasibaigus (o ji tikrai pasibaigs).

Nebe toks laisvas, nebe toks klestintis ir nebe tos atviras pasaulis

Harvardo universiteto tarptautinių santykių profesorius Stephenas M. Waltas

Pandemija neabejotinai sustiprins valstybės kaip tokios institutą ir suteiks daugiau galimybių nacionalizmui stiprėti. Visų rūšių valdžioms teks nori nenori griebtis ypatingų krizės valdymo būdų, o bėda ta, kad, krizei pasibaigus, ne visi norės tų ekstremalios situacijos metu įgytų naujų galių atsisakyti.

COVID-19 taip pat paspartins Vakarų ir Rytų galios ir įtakos pusiausvyros pokyčius, jėgų pasidalijimas neabejotinai keisis. Pietų Korėja ir Singapūras kol kas susitvarkė geriausiai, Kinija, nors iš pradžių ir klydo, netruko iš savo klaidų pasimokyti ir perėmė situaciją į savo rankas.

Europos ir Jungtinių Valstijų atsakas buvo vangus ir neatsargus, o tai labai skaudžiai atsilieps Vakarų „prekės ženklui“.

Tai, kas tikrai nepasikeis, tai fundamentaliai konfliktiška pasaulio politikos prigimtis. Ankstesnės pandemijos, įskaitant gripo pandemiją 1918-1919 metais, tikrai nenumaldė kovos dėl valdžios ir, deja, tikrai nepradėjo naujo pasaulinio bendradarbiavimo etapo. Nepavyks tai ir COVID-19. Spėju, kad bus imta tolti nuo globalizacijos, žmonės pagalbos ir paramos tikėsis iš savo šalies valdžios, o tos valdžios ir verslai darys viską, kad ateityje išvengtų tokių sukrėtimų.

Trumpai tariant, COVID-19 sukurs nebe tokį laisvą, nebe tokį klestintį ir nebe tokį atvirą pasaulį. Žinoma, viskas nebūtinai taip ir nutiks, tačiau mirtino viruso, neadekvataus planavimo ir nekompetentingos lyderystės derinys šiuo metu žmoniją nukreipė nauju ir nerimą keliančiu keliu.

Globalizacijos, kokią pažįstame, pabaiga

„Chatham House“ vadovas Robinas Nibblettas

Koronaviruso pandemija gali būti tas šiaudelis, sulaužęs ekonominės globalizacijos kupranugario nugarą. Auganti Kinijos ekonominė ir karinė galia jau išprovokavo abiejų pagrindinių Jungtinių Valstijų politinių partijų užsispyrimą atskirti Kiniją nuo Amerikos užtikrinamų aukštųjų technologijų ir intelektinės nuosavybės; tai padaryti Vašingtonas skatina ir savo sąjungininkus. Augantis visuomenės ir politikos spaudimas mažinti taršą emisijomis jau privertė nemažai didžiųjų verslų permąstyti savo priklausomybę nuo tolimų tiekimo grandinių. Dabar COVID-19 verčia valdžias, bendroves ir visuomenes telkti savo stiprybę ir ruoštis netrumpai truksiantiems ekonominės saviizoliacijos laikotarpiams.

Šiame kontekste atrodo menkai tikėtina, kad pasaulis atsigręš į XXI amžiaus pradžią apibrėžusią, visoms pusėms tokios besąlygiškai naudingos globalizacijos idėją. Nesiimant jokios iniciatyvos apsaugoti visų kartu pasiektus globalios ekonomikos integracijos privalumus, dar XX amžiuje patvirtinta pasaulinės ekonomikos valdymo architektūra ims labai sparčiai atrofuotis.

Pasaulio lyderiams prireiks didžiulės disciplinos, nes priešingu atveju tikrai nepavyks išsaugoti taip ilgai ir sunkiai kurtos tarptautinės bendrystės ir bendradarbiavimo dvasios bei nepasiduoti atvirai geopolitinei konkurencijai.

Įrodę savo žmonėms, jog geba valdyti atsaką į COVID-19 krizę, lyderiai gali netgi įgyti naujo politinio kapitalo. O suklydusieji vargu ar atsispirs pagundai dėl savo nesėkmių nekaltinti kitų.

Daugiau su Kinija susietos globalizacijos

Singapūro valstybinio universiteto Azijos tyrimų instituto mokslinis darbuotojas, „Has China Won? The Chinese Challenge to American Primacy“ autorius Kishore Mahbubani

COVID-19 pandemija neturėtų drastiškai pakeisti pasaulinių ekonomikos krypčių. Ji tik paspartins jau prasidėjusius pokyčius: nuo aplink Jungtines Valstijos besisukančios globalizacijos judame prie aplink Kiniją besisukančios globalizacijos.

Kodėl tokia tendencija tęsis ir toliau? Amerikos žmonės jau prarado tikėjimą globalizacija ir tarptautine prekyba. Laisvosios prekybos susitarimai toksiški – ar su, ar be Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Palyginimui: Kinija tikėjimo neprarado. Kodėl? Tam yra gilesnių istorinių priežasčių. Kinijos lyderiai puikiai žino, kad nuo 1842 iki 1949 metų trukęs Kinijos pažeminimo amžius buvo jos pačios nuolankumo ir bergždžių valdžios pastangų atkirsti ją nuo pasaulio rezultatas.

O štai pastarieji ekonominio atsigavimo dešimtmečiai – pasaulinio įsitraukimo rezultatas. Kinijos žmonės savo kailiu patyrė kultūrinio pasitikėjimo sprogimą ir dabar tiki, jog gali deramai konkuruoti visur.

Galiausiai, kaip kad aprašiau savo naujoje knygoje „Has China Won?“, Jungtinėms Valstijoms lieka du pasirinkimo variantai. Jeigu svarbiausias šalies tikslas yra išlaikyti pasaulinę viršenybę, teks susilaikyti nuo bet kokio geopolitinio konkurso su Kinija (tiek politinio, tiek ekonominio). Nepaisant to, jeigu Jungtinių Valstijų tikslas yra pagerinti savo įvaizdį pačių amerikiečių akyse (kurių socialinės sąlygos pablogėjo), jos turėtų su Kinija bendradarbiauti. Išmintingesni patarėjai bendradarbiavimo būtinybės klausimu būtų dar kategoriškesni. Nepaisant to, turint omenyje, koks toksiškas amerikiečių politinis klimatas Kinijos klausimu, tiems išmintingesniems gali tekti užsičiaupti.

Demokratijos lukštensis iš savo kiauto

Prinstono universiteto tarptautinių reikalų ir politikos profesorius, „After Victory“ ir „Liberal Leviathan“ autorius G. Johnas Ikenberry

Trumpalaikėje ateityje krizė pasitarnaus kaip degalai labai įvairioms didžiosios Vakarų strategijos debatuose dalyvausiančioms stovykloms. Nacionalistai ir antiglobalistai, griežtų sprendimų Kinijos atžvilgiu šalinininkai ir netgi liberalieji internacionalistai pajus didžiulį poreikį reklamuoti savo pažiūras. Turint omenyje, kokios ekonomikos žalos ir socialinių sukrėtimų paliks dabartinė situacija (tiesą sakant, pokyčiai jau įgauna pagrindą), negaliu prognozuoti nieko kito – tik poslinkį prie nacionalizmo, didžiųjų galių konkurencijos, strateginių figūrų perstumdymų ir panašių dalykų.

Bet, kaip kad nutiko XX amžiaus ketvirtą ir penktą dešimtmečiais, taip pat galime kalbėti ir apie lėčiau besivystančią priešpriešinę srovę, kažką panašaus į kietakaktišką internacionalizmą, panašų į tą, kurį prieš ir per karą pradėjo artikuliuoti Franklinas D. Rooseveltas ir kiti valdžios vyrai.

XX amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį vykusi pasaulio ekonomikos griūtis atskleidė, kaip tampriai susijusios šiuolaikinės visuomenės ir kokios pažeidžiamos, kaip tada įvardijo pats F. D. Rooseveltas, tokiam užkratui. Jungtinėms Valstijoms kitos didžiosios galios kėlė mažesnę grėsmę nei vidinės modernumo galios.

Tai, ką sukūrė F. D. Rooseveltas ir kiti internacionalistai, buvo pokario tvarka, padėjusi atstatyti atvirą sistemą su naujomis apsaugos formomis ir sprendimais, kaip valdyti tarpusavio priklausomybę.

Jungtinės Valstijos paprasčiausiai negalėjo tiesiog slėptis už savo sienų, tačiau tam, kad galėtų funkcionuoti pokario tvarkos sąlygomis, reikėjo pasirūpinti tarptautinio bendradarbiavimo infrastruktūra.

Taigi, Jungtinės Valstijos ir kitos Vakarų demokratijos dabar gali pereiti per tą pačią reakcijų seką, varomą pažeidžiamumo jausmo. Atsakas, žinoma, pirmiausia gali būti labiau nacionalistinis, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje demokratijoms teks išsilukštenti iš savo kiauto ir atrasti naujos rūšies pragmatinį bei apsauginį internacionalizmą.

Menkesnis pelnas, bet daugiau stabilumo

Tarptautinių santykių tarybos Lotynų Amerikos studijų ekspertė, knygų „Two Nations Indivisible: Mexico, the United States“ bei „Road Ahead“ autorė Shannon K. O‘Neil

COVID-19 iš esmės keičia pasaulio pramonės vaizdą. Bendrovėms tenka pergalvoti, kaip paprastinti šiandieniniame pasaulyje dominuojančias tarptautines tiekimo grandines.

Pasaulinio masto tiekimo grandinės dar iki viruso krizės pradėjo sulaukti tai vienokios, tai kitokios kritikos – ekonomine prasme dėl brangstančios kinų darbo jėgos, Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo prekybos karo, pažangos robotikoje, automatizavimo, 3D spausdinimo bei politine prasme dėl tikrų ar planuojamų darbo vietų naikinimo, ypač brandesnėse ekonomikose.

Dabar COVID-19 daugumą tų ryšių nutraukė. Nuo viruso sunkiausiai nukentėjusiose vietovėse stoja gamyklos ir fabrikai, stringa ligoninių, vaistinių, prekybos centrų ir mažmeninės prekybos vietų veikla. Stinga tiek inventoriaus, tiek produkcijos.

Kitoje pandemijos pusėje vis daugiau bendrovių reikalaus informacijos, iš kur atkeliauja ištekliai, o kiekybę nedelsiant keis į kokybę. Teks įsikišti ir valdžioms, padedant tiems, ką laiko strateginėmis pramonės šakomis, tiek finansine stimuliacija, tiek iniciatyvomis. Žinoma, pelnas smuks, bet galime tikėtis didesnio tiekimo stabilumo.

Pandemija gali atnešti ir naudos

„Brookings India“ ekspertas ir buvęs Indijos ministro pirmininko Manmohano Singho patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Shivshankaras Menonas

Nors krizė dar tik įsibėgėja, jau dabar akivaizdūs trys dalykai. Pirmiausia pandemija kardinaliai pakeis mūsų politiką – tiek šalių viduje, tiek kalbant apie tarptautinius santykius. Šiuo atveju reikia kalbėti apie išaugusią ne valdžios, o visuomenės įtaką. Santykinė valdžios sėkmė įveikiant pandemiją ir jos ekonominius padarinius gali arba išauginti, arba sumažinti nuogąstavimus saugumo klausimais ir dėl pastaruoju metu visuomenėse vykstančių poliarizacijos procesų. Kaip ten bebūtų, į sceną grįžta valdžia.

Kol kas turima patirtis rodo, kad autoritarinės krypties šalininkai ar populistai nė velnio ne geriau tvarkosi su pandemijos mums visiems metamais iššūkiais. Tiesą sakant, valstybės, laiku ir pakankamai ryžtingai reagavusios į negandas, pavyzdžiui, Pietų Korėja ir Taivanas, yra puikūs būtent demokratijos pavyzdžiai. Joms vadovauja ne populistai ir ne autoritariniai vadovai.

Antras labai svarbus dalykas tas, kad kol kas negalime teigti, jog tarpusavyje taip glaudžiai susijusiam pasauliui atėjo galas. Ši pandemija – puikus įrodymas, kokie priklausomi vienas nuo kito esame net ir būdami skirtinguose planetos kampeliuose. Tik net ir tokiu atveju jau pastebimas krypties pokytis, ieškoma vis daugiau autonomijos ir bandoma likimą perimti į savo rankas.

Svarbiausia, kad tiek vilties, tiek geranoriškumo šioje situacija yra. Indija inicijavo vaizdo konferenciją, į kurią pakvietė visų Pietų Azijos valstybių vadovus ir paragino kartu ieškoti atsako į grėsmę. Jeigu ši pandemija padės mums suprasti, kad tikrasis mūsų intereso bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu tikslas yra tokie iššūkiai kaip pastarasis, bus galima teigti, kad ji padarė gerą darbą ir davė naudos.

Amerikos galiai prireiks naujos strategijos

Harvardo universiteto profesorius, „Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump“ autorius Josephas S.Nye jaunesnysis

2017 metais Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė naują nacionalinio saugumo strategiją, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas didžiųjų galių konkurencijai. COVID-19 parodė, kad tokia strategija gali būti absoliučiai neadekvati. Net jeigu Jungtinės Valstijos ir per kažkokį stebuklą išliks didžioji galia, savo saugumu savarankiškai pasirūpinti jos nesugebės. Štai kaip dar 2018 metais problemą susistemino Richardas Danzigas: „XXI amžiaus technologijos globalios ne tik savo paplitimu, bet ir padariniais. Patogenai, dirbtinio intelekto sistemos, kompiuteriniai virusai, neatsargiai į aplinką paskleista radiacija – tokie iššūkiai akimirksniu tampa tikrai nebe vienos valstybės problema. Bendrai sutartos perspėjimo sistemos, kontrolės dalijimasis, bendri pasirengimo nenumatytiems atvejams planai, normos ir sutartys – štai kuo reikia rūpintis“.

Tokios globalios grėsmės kaip COVID-19 ir klimato kaita nepavaldžios nė vienai konkrečiai šaliai, net jeigu tai būtų galingosios Jungtinės Valstijos. Pagrindinis kelias į sėkmę – suprasti, kad galingi esame tik kartu su kitais. Žinoma, visos šalys pirmiausia iškelia nacionalinius interesus, tačiau svarbiausias klausimas, kaip siaurai ar kaip plačiai tie interesai apibūdinami. COVID-19 sukurta situacija atskleidžia, kad kol kas mums nepavyksta savo turimų strategijų pritaikyti šiam naujam pasauliui.

COVID-19 istoriją rašys nugalėtojai

„Brookings Institution“ vadovas, į pensiją išėjęs JAV jūrų pėstininkų keturių žvaigždučių generolas ir buvęs NATO Tarptautinių paramos pajėgų ir JAV pajėgų Afganistane vadas Johnas Allenas

Taip buvo visada, ne išimtis bus ir šis atvejis – istoriją rašo nugalėtojai, tad ir dabar COVID-19 istoriją rašys būtent jie. Visos šalys – ir visi iki vieno jų gyventojai – šiuo metu išgyvena šios ligos jiems primestą socialinę įtampą, pasireiškiančią naujais ir itin galingais būdais. Neišvengiamai vienoms šalims, kurioms pavyks teisingai išnaudoti tiek savo ekonominį, tiek politinį potencialą, pasiseks išlipti sausoms iš baloms, o kitų laukia skaudūs padariniai. Vieniems viskas baigsis didingu ir vietos interpretacijoms nepaliekančiu demokratijos, daugiašališkumo ir sveikatos apsaugos universalumo triumfu. Kiti girsis ryžtingo, griežto, autoritarinio valdymo nauda. Taigi, vieni šlovins demokratijos gyvybingumą, o kiti už tą išsaugotą gyvybę dėkos autoritarinio valdymo privalumams, neva išryškėjusiems būtent krizės akivaizdoje.

Kaip ten bebūtų, ši krizė neabejotinai pertvarkys tarptautinę galios struktūrą, o kaip tai bus daroma, belieka spėlioti. COVID-19 ir toliau stabdys ekonomikos procesus, įtampa tarp valstybių augs. Ilgalaikėje perspektyvoje ši pandemija neabejotinai sumažins pasaulinės ekonomikos produktyvumą, ypač tuo atveju, jeigu glaudžiai su žmonėmis susiję verslai pradės tolti nuo darbo jėgos. Dislokacijos rizika itin didelė besivystančioms valstybėms ir toms, kuriose nemenką dalį sudaro ekonomiškai pažeidžiami darbininkai. Didesnį spaudimą patirs ir tarptautinė sistema, o tai mums visiems kainuos stabilumą ir daug konfliktinių situacijų.

Naujas dramatiškas globaliojo kapitalizmo etapas

Buvusi vyresnioji pasaulio sveikatos ekspertė iš Tarptautinių santykių tarybos, Pulitzerio premijos laureatė Laurie Garrett

Esminis šokas pasaulio finansų ir ekonomikos sistemoms – suvokimas, kad globaliosios tiekimo grandinės ir platinimo tinklai labai jautriai reaguoja į bet kokius trukdžius. Naujojo koronaviruso pandemija turės ne tik ilgalaikių ekonominių padarinių, bet ir neabejotinai lems fundamentalių pokyčių.

Globalizacija leido bendrovėms užsiimti gamyba visame pasaulyje, naudotis visomis rinkomis ir neretai išvengti sandėliavimo išlaidų. Gaminiai, lentynose užsilaikantys ilgiau nei kelias dienas, buvo laikomi rinkos nevykėliais. Visi ištekliai dar visai neseniai buvo planuojami ir skirstomi laikrodžio tikslumu. COVID-19 įrodė, kad patogenai ne tik gali susargdinti žmones, bet ir apnuodyti visą realiu laiku iki tol tiksliai tarsi laikrodis veikusią sistemą.

Turint omenyje, kokių nuostolių nuo vasario jau patyrė finansų rinkos, nėra abejonių, kad, krizei pasibaigus, verslas bus vykdomas visai kitaip. Net neabejoju, kad teks susipažinti su naujo globaliojo kapitalizmo taisyklėmis, kur tiekimo grandinės elementai bus žymiai arčiau vienas kito, arčiau namų, o nuo ateities nesklandumų bus bandoma apsisaugoti mažinant bet kokias išlaidas (įskaitant ir žmonių atleidinėjimą). Taigi, nors trumpalaikis pelnas smuks ar jo apskritai neliks, ateityje išmoktos naujos pamokos duos tik naudos.

Daugiau žlugusių valstybių

Tarptautinių santykių tarybos prezidentas, „A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order“ autorius Richardas N.Haassas

Mano nuomone, dabartinė koronaviruso krizė privers daugumą valstybių bent kelerius ateinančius metus užsidaryti, atsisukti į save, susitelkti į tai, kas vyksta sienomis apribotose teritorijose, o ne sukti galvą dėl to, kas vyksta už jų. Manau, kad bus imtasi ryžtingesnių veiksmų bandant užsitikrinti kuo arčiau esančią tiekimo grandinę, pasigirs daugiau kritikos didelio masto imigracijai ir galbūt sumenks noras bei ryžtas įsipareigoti sprendžiant regionines ar globalines problemas (įskaitant klimato kaitą).

Tikėčiausi, jog daugumai valstybių bus sunku atsigauti nuo šios krizės, o tai atveria kelius ne itin džiuginančiai prognozei, jog ateityje pasaulyje bus daugiau silpnų ir nesėkmę patyrusių šalių. Dabartinė krizė greičiausiai dar pablogins Izraelio ir Jungtinių Valstijų santykius ir sumenkins Europos integracijos procesus.

Yra ir yra gerų dalykų: pavyzdžiui, neabejotinai pagerės globalinė sveikatos apsaugos sistema. Kaip ten bebūtų, su globalizacija tiesiogiai susijusi krizė labiau sumažins, nei padidins pasaulio norą ir galimybes su ja tvarkytis.

Jungtinės Valstijos neišlaikė lyderystės egzamino

Tarptautinio strateginių studijų instituto generalinio direktoriaus pavaduotoja Kori Schake

Jungtinės Valstijos jau nebebus laikomos tarptautinėmis lyderėmis, o tokį pokytį lems itin siauras šalies valdžios susidomėjimas tik savimi ir viena už kitą didesnės kompetencijos klaidos. Pasauliniai pandemijos padariniai galėjo būti ir švelnesni, jeigu tarptautinės organizacijos būtų anksčiau ir išsamiau informavusios visuomenę, nes tai būtų suteikę daugiau laiko valdžioms pasirengti tiesioginiam atsakui, kai jo prireikė iš tikrųjų. Tuo Jungtinės Valstijos tikrai galėjo pasirūpinti, taip parodydamos, jog, nors ir pirmiausia rūpinasi savimi, rūpinasi ir kitais. Deja, bet Vašingtonas lyderystės egzamino neišlaikė, o pasaulis galimybės jį perlaikyti nesuteiks.

Visose šalyse – žmogaus dvasios stiprybė

Harvardo universiteto Kennedy valdymo mokyklos profesorius, buvęs JAV Valstybės departamento politinių reikalų sekretoriaus pavaduotojas Nicholasas Burnsas

COVID-19 pandemija – didžiausia amžiaus globalinė krizė. Jos gylis ir mastas kol kas sunkiai suvokiami protu. Ši visuomenės sveikatos krizė pavojinga visiems iki vieno 7,8 mlrd. Žemės gyventojų. Finansine ir ekonomine prasme ji jau viršijo 2008-2009 metų nuosmukio padarinius.

Tikriausiai visi sutinka, kad kiekviena didesnio ar mažesnio krizė – seisminis šokas, negrįžtamai keičiantis tarptautinę sistemą ir galios pusiausvyrą (tokią, kokią pažįstame ir suprantame).

Kol kas tarptautinis bendradarbiavimas nepakankamas. Jeigu Jungtinės Valstijos ir Kinija – dvi galingiausios pasaulio valstybės – negali bent trumpai pamiršti savo žodžių karo dėl to, kas atsakingas už krizę ir kas geriau iš jos išvestų, galiausiai nusilps pasitikėjimas abiem. Jeigu Europos Sąjungai nepavyks savo 500 mln. piliečių suteikti konkretesnės pagalbos, nacionalinės valdžios gali ateityje iš Briuselio už neveiksnumą atsiimti dalį įgaliojimų.

Jungtinėse Valstijose ant kortos pastatytas federalinės valdžios gebėjimas užtikrinti veiksmingas krizės suvaldymo priemones.

Laimei, visose krizės ištiktose šalyse galime stebėti labai daug žmogaus dvasios stiprybės įrodymų – tai medicinos seselių, gydytojų, politikų ir paprastų žmonių atsidavimas, ryžtas ir lyderystė. Tai suteikia vilties, kad vyrai ir moterys visame pasaulyje šį neeilinį mums tekusį iššūkį įveiks.