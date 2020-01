Koronaviruso epicentru tapusiame Uhane nauja ligoninė kyla sunkiai suvokiamu greičiu

Apie tai penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Nauja gydymo įstaiga Kinijos centrinėje dalyje esančiame mieste, kurią ketinama atidaryti vasario 3 dieną, bus skirta šiuo koronavirusu infekuotiems pacientams, kurių skaičius vis auga. Siekiant sustabdyti šios mažiausiai 26 gyvybes nusinešusios ligos plitimą, mieste įkalinti liko milijonai žmonių.

Valstybinio transliuotojo CCTV parodytame reportaže matyti, kaip statybų aikštelėje dirba dešimtys ekskavatorių ir sunkvežimių.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.



Ligoninėje, kurios bendras plotas sieks daugiau nei 25 tūkst. kvadratinių metrų, bus tūkstantis lovų, paskelbė oficiali naujienų agentūra „Xinhua“.

Naujos gydymo įstaigos statybos prasidėjo pasirodžius pranešimams apie lovų trūkumą vietos ligoninėse, kur gydomi infekuotieji. Visoje šalyje jau užregistruota 830 užsikrėtusių žmonių.

Remiantis „Xinhua“ pranešimu, naujoji ligoninė statoma, siekiant „sumažinti medicininio gydymo išteklių stygių ir pagerinti pacientų pacientų slaugą“.

„Kinijoje jau anksčiau buvo sparčiai įgyvendinti net ir didelio masto projektai“, – teigė Užsienio reikalų tarybos visuomenės sveikatos specialistas Jandžongas Huangas.

Pasak jo, 2003 m. ligoninę Pekine pastatė per septynias dienas, o dabar statybininkai tikriausiai nori pasiekti rekordą. Ligoninė Uhane, kaip ir Pekine, veikiausiai pastatyta iš pusiau pagamintų statinių.

China is building a 1,000 bed hospital from scratch in #Wuhan in response to the #Coronavirus outbreak. Construction is expected to take just 10 days pic.twitter.com/CNAGIEXwMC