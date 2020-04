Ji pati nusifotografavo su kauke ir atkreipė dėmesį į atitinkamą JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) rekomendaciją. Tokios kaukės rekomenduojamos, „kad visi būtume apsaugoti“, – rašė JAV prezidento Donaldo Trumpo sutuoktinė.

Kartu ji pabrėžė, kad apsauginė kaukė nepakeičia būtinybės laikytis socialinės distancijos.

„The New York Times“ stebėtinu pavadino šį pirmosios ponios žingsnį, nes D. Trumpas yra pareiškęs, kad jis kaukės nedėvės.

JAV vyriausybė rekomendavo dėvėti veido kaukes, kaip priemonę prieš koronaviruso plitimą.

As the CDC continues to study the spread of the COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings where social distancing measures can be difficult to maintain. Remember, this does not replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/eF3o33CUVS