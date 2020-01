Anksčiau buvo pranešta apie 1975 susirgusius žmones.

Dar beveik 2,7 tūkstančio žmonių gali būti užsikrėtę koronavirusu, bet jų diagnozė kol kas nepatvirtinta.

Kaip pranešama, per pastarąją parą nuo viruso mirė dar 15 žmonių, o užsikrėtusiųjų skaičius išaugo beveik 700.

Daugiau kaip pusė visų užsikrėtimo atvejų (1052) tenka Hubėjaus provincijai, kuri laikoma pradiniu susirgimo plitimo židiniu. Susirgimų naujo tipo pneumonija atvejų užfiksuota beveik visuose šalies regionuose, taip pat Pekine (51) ir Šanchajuje (40).

Koronavirusas taip pat nustatytas Australijoje, Japonijoje, Jungtinėse Valstijose, Malaizijoje, Nepale, Pietų Korėjoje, Prancūzijoje, Singapūre, Tailande ir Vietname.

Kinijos valdžia praėjusių metų gruodžio 31 d. pranešė Pasaulio sveikatos organizacijai apie nežinomos pneumonijos protrūkį Uhane – dideliame prekybos ir pramonės centre, kuriame gyvena daugiau kaip 11 milijonų žmonių. Ligos sukėlėjas - koronavirusas 2019-nCoV – buvo nustatytas sausio 7 d.

Jungtinės Valstijos planuoja evakuoti savo darbuotojus ir piliečius, įstrigusius gyvybių nusinešusio koronaviruso epicentre vidurio Kinijoje, sekmadienį informavo JAV valstybės departamentas.

Lėktuvas iš Uhano antradienį išskraidins JAV piliečius į San Franciską, sakoma Kinijoje gyvenantiems amerikiečiams skirtame Valstybės departamento elektroniniame laiške. Jame pabrėžiama, kad bus „ribotas skaičius“ vietų privatiems piliečiams.

Atnaujinta 09:11 val. Kinija sekmadienį paskelbė laikiną draudimą prekiauti laukiniais gyvūnais, šaliai bandant suvaldyti gyvybių pareikalavusį koronavirusą, kuris, manoma, įsiplieskė viename turguje, kur buvo prekiaujama laukiniais gyvūnais maistui.

Death toll rises to at least 41 in China as coronavirus spreads. President Xi Jinping says China is facing a ‘grave situation’ https://t.co/FmKARGsOBm pic.twitter.com/zN7rj7bqiU