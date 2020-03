Šiuo metu Kinijoje, remiantis oficialiais duomenimis, viruso plitimas slopsta, tačiau persimetęs į Europą virusas plinta į kitas Europos šalis.

Estijoj ir Latvijoje dėl koronaviruso paskelbta nepaprastoji padėtis, Portugalija dėl grėsmės uždarė mokyklas, o Ispanijoje karantinuoti keturi miesteliai Katalonijoje.

Delfi pateikia naujausią informaciją susijusią su naujojo koronaviruso plitimu.

Koronavirusas plinta pasaulyje

„Disney“ dėl viruso uždaro pramogų parkus JAV ir Paryžiuje „Disney“ ketvirtadienį paskelbė, kad dėl koronaviruso uždarys savo didžiulius pramogų parkus Floridoje, Kalifornijoje ir Paryžiuje, bet to, atidės savo filmų, įskaitant „Mulan“, išleidimą. Tai vieni didžiausių pramogų parkų pasaulyje; kiekviename iš jų per dieną apsilanko dešimtys tūkstančių žmonių. Parkai bus uždaryti bent iki kovo pabaigos. „Iš didelio atsargumo ir savo svečių bei darbuotojų labui imamės uždarymo“, – sakė kompanijos atstovas. Iš pradžių buvo paskelbta apie „Disneyland“ Anahaime Kalifornijoje uždarymą nuo šeštadienio, valstijos pareigūnams paraginus atšaukti didelius žmonių susibūrimus pandemijos plitimui stabdyti. Gubernatorius Gavinas Newsomas sakė, kad „Disney“ pasielgė teisingai „visuomenės sveikatos labui ir sutiko uždaryti savo parkus Kalifornijoje“. Po kelių valandų kompanija paskelbė, kad sekmadienį bus uždaryti „Walt Disney World“ Floridoje ir „Disneyland“ Paryžiuje. Viešbučiai tuose parkuose kol kas dirbs. Pagrindinėje „Disney World“ dalyje „Magic Kingdom“ 2018 metais apsilankė daugiau kaip 20 mln. lankytojų – tai didžiausias skaičius pasaulyje. Kruizų kompanija „Disney Cruise Line“ nuo šeštadienio iki kovo pabaigos neberengs naujų kelionių. Taip pat neribotam laikui atidėta „Disney“ filmų „Mulan“, „Naujieji mutantai“ (The New Mutants) ir „Antlers“ rodymo kino teatruose pradžia. „Mulan“ – 1998 metų animacinio filmo pagal legendinės kinų kovotojos istoriją perdirbinio – premjera su raudonuoju kilimu Los Andžele įvyko pirmadienį, o kino teatruose filmas turėjo būti pradėtas rodyti po dviejų savaičių.

Pietų Korėjoje toliau mažėja infekcijų skaičiusPietų Korėjoje toliau mažėja naujų koronaviruso infekcijų skaičius. Ketvirtadienį virusas patvirtintas 110 asmenų, penktadienį pranešė sveikatos tarnybos. Tai yra mažiausias padidėjimas per daugiau kaip dvi savaites. Iš viso šalyje iki šiol fiksuota beveik 8 000 Sars-CoV-2 infekcijų, su virusu siejamos 67 mirtys.Nepaisant gerėjančios tendencijos, dar per anksti prarasti budrumą, sakė Yoon Tae Ho iš katastrofų valdymo tarnybos. Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) viruso plitimą paskelbus pandemija, esą išaugo ir susirūpinimas, kad nauji viruso atvejai gali būti įvežti iš užsienio.Dauguma naujų susirgimų ir toliau fiksuojama milijoniniame Tegu mieste ir aplinkiniame regione. Daugiau kaip 60 proc. visų infekcijų Pietų Korėjoje tenka krikščioniškos sektos „Shincheonji“, kuri stipriai atstovaujama Tegu mieste ir turi ryšių su Kinija, šalininkams.

Norvegijos karalius su žmona - karantine83 metų Norvegijos karalius Haraldas V ir 82-ejų jo žmona Sonja, paisydami naujų nurodymų dėl koronaviruso, karantinavosi savo namuose. Jiems nepasireiškia jokie simptomai, ketvirtadienio vakarą pranešė karališkieji rūmai. Vyriausybė yra nurodžiusi, kad visi piliečiai, kurie po vasario 27 dienos buvo išvykę už Skandinavijos ribų, po sugrįžimo 14 dienų turi užsidaryti namų karantine.Haraldas ir Sonja kovo pradžioje lankėsi Jordanijoje. Pasak Norvegijos visuomeninio transliuotojo NRK, ši priemonė paveikė ir kelis ministrus, tarp jų – diplomatijos vadovę Inę Eriksen.Norvegija ketvirtadienio vakarą pranešė apie pirmąją koronaviruso auką. Tai vyresnio amžiaus žmogus, sakė premjerė Erna Solberg.Norvegijoje jau užfiksuota daugiau kaip 620 užsikrėtimo atvejų.Nuo ketvirtadienio vakaro valdžios sprendimu šalyje uždaryti visi vaikų darželiai ir mokyklos.

Belgija uždaro kavines, restoranus ir diskotekasBelgija dėl koronaviruso uždaro visas kavines, restoranus ir diskotekas. Mokyklos nutraukia pamokas, atšaukiami visi sporto ir kultūros renginiai, po Nacionalinės saugumo tarybos posėdžio vėlų ketvirtadienio vakarą Briuselyje pranešė ministrė pirmininkė Sophie Wilmes.Tačiau tėvai, kurie turi dirbti, savo vaikus ir toliau galės leisti į mokyklas, kur jie bus prižiūrimi. Vaikai esą neturėtų likti pas senelius, nes šie priklauso ypatingos rizikos grupei.Šiomis priemonėmis tikimasi sustabdyti viruso plitimą, jos įsigalioja penktadienio vidurnaktį, sakė S. Wilmes. Vaistinės, maisto produktų ir gyvūnų ėdalo parduotuvės dirbs įprastai. Visos kitos parduotuvės savaitgalį liks uždarytos. Premjerė paragino gyventojus nekaupti maisto atsargų. Tai esą nei būtina, nei solidaru bendrapiliečių atžvilgiu. Visiška izoliacija, kaip Italijoje, esą nėra reikalinga.Katalikiškoje Belgijoje kitas tris savaites nevyks pamaldos. Tai galios „mažiausiai iki balandžio 3 dienos“, - ketvirtadienį pranešė Belgijos vyskupų konferencija. Krikštynos, vestuvės ir laidotuvės galės toliau vykti „su ribotu dalyvių skaičiumi“. Be to, bažnyčios liks atviros „asmeninėmis maldoms ir meditacijai“. Didžioji dalis tikinčių belgų yra katalikai, šalyje yra tik nedaug protestantų.Briuselyje ir Didžioji mečetė paskelbė, kad „iki atskiro sprendimo“ nebus rengiamos penktadienio pamaldos. Kitos mečetės, kurios daugiausiai yra daug mažesnės, liks atviros.Belgijoje iki šiol koronavirusu užsikrėtė beveik 400 žmonių. Trys mirė.

Kinijoje naujuoju koronavirusu užsikrėtė tik 8 žmonėsKinijoje naujuoju koronavirusu praėjusią parą užsikrėtė tik aštuoni žmonės. Tai yra mažiausias skaičius nuo tada, kai prieš septynias savaites kasdien pradėti skelbti atitinkami duomenys. Taip pat užfiksuoti septyni nauji mirties atvejai, pranešė Sveikatos komisija Pekine. Tai taip pat žemiausias rodiklis per pastarąsias savaites.Sveikatos tarnybos jau ketvirtadienį paskelbė, kad Kinija peržengė koronaviruso plitimo piką. Naujų infekcijų Sars-CoV-2 skaičius toliau mažėja. Kiek oficiali statistika atspindi tikrąją padėtį ir kokie yra tikrieji skaičiai, neaišku. Vasario viduryje pakeitus skaičiavimo metodiką, kasdieninis naujų užsikrėtimų Sars-CoV-2 pavadintu virusu ir mirčių skaičius oficialioje statistikoje ėmė pastebimai mažėti.Nuo koronaviruso proveržio pradžios Kinijos žemyninėje dalyje virusu užsikrėtė 80 813 žmonių, 3 176 mirė.

Ispanijos šiaurėje karantinuoti keturi miesteliai Ispanijos šiaurės rytuose esančioje Katalonijoje ketvirtadienį buvo karantinuoti keturi miesteliai, pranešė civilinės saugos agentūra.66 tūkst. gyventojų Igvalados, Odenos, Santa Margarida de Monbujo ir Vilanova del Kamio miesteliuose „negali išvykti iš savo urbanistinių centrų“, bet gali išeiti iš namų, sakoma pranešime, kuriame cituojamos Katalonijos valdžios instrukcijos.Katalonijos sveikatos apsaugos ministrė Alba Verges reporteriams sakė, kad sparčiai augant užsikrėtimo atvejų skaičiui valdžia didžiausią dėmesį skirs 40 tūkst. gyventojų turinčiai Igvaladai, esančiai tik už 70 km nuo regiono sostinės Barselonos.Ketvirtadienį Igvaladoje buvo 58 ligos atvejai – 38 daugiau nei trečiadienį.

Estija paskelbė nepaprastąją padėtį iki gegužės 1-osios, Latvija – iki balandžio 14-osiosDėl naujojo koronaviruso pandemijos ir tikėtino tolesnio jo plitimo Estijos vyriausybė vėlai ketvirtadienį paskelbė nepaprastąją padėtį iki gegužės 1-osios, o Latvijoje nuspręsta nepaprastąją padėtį paskelbti iki balandžio 14-osios.Nepaprastosios padėties terminai prireikus gali būti pratęsti.Estijoje sprendimas, be kitų dalykų, paveiks mokyklas, kultūrinį gyvenimą ir laivybą. Uždrausti visi vieši renginiai.„Absoliutus vyriausybės prioritetas yra apsaugoti Estijos žmonių sveikatą susidariusioje situacijoje, – sakė premjeras Juri Ratas (Jūris Ratas). – Nepaprastoji padėtis būtina siekiant kuo efektyviau kovoti su koronaviruso plitimu Estijoje. Valstybė privalo teikti piliečiams aiškias ir, jei būtina, privalomas instrukcijas, kurios padėtų apriboti viruso plitimą.“Premjeras nurodė, kad vien valstybės veiksmų nebepakanka krizei įveikti ir dabar „kiekvienas žmogus privalo prisidėti prie visuomenės sveikatos apsaugojimo“.Paskelbus nepaprastąją padėtį Estijoje uždrausti visi vieši susibūrimai, nuo pirmadienio įprasta ugdymo veikla švietimo institucijose turi būti sustabdyta, visos šios įstaigos turi pereiti prie nuotolinio mokymo ir mokymo namuose.Universitetuose ir mokslinėse institucijose moksliniai tyrimai tęsis. Dėl vaikų darželių darbo ir vaikų priežiūros spręs municipalitetai ar kiti darželių prižiūrėtojai. Bibliotekos dirbs iš dalies, bet muziejai ir kino teatrai uždaromi iki gegužės 1-osios, uždraudžiami spektakliai, koncertai, konferencijos, sporto varžybos.Taikomų priemonių tikslingumas bus vertinamas kas dvi savaites.Sienos perėjose bus tikrinama žmonių sveikata, į Estiją atvykstantys žmonės turės užpildyti klausimynus dėl to, kuriose vietose yra lankęsi. Tokios pačios priemonės bus taikomos oro uostuose ir uostuose.Uždrausta pardavinėti kruizines keliones maršrutu Talinas–Stokholmas–Talinas.Taip pat bus draudžiamas lankymas priežiūros institucijose, ligoninėse ir kalėjimuose.Latvijoje darželius lankančių vaikų tėvai penktadienį turi pristatyti raštiškus patvirtinimus, kad vaikas ir šeima nesilankė šalyse ir regionuose, kur plinta COVID-19, neturėjo kontaktų su šia liga sergančiais ar kontaktų su ligoniais turėjusiais asmenimis, ir kad tėvaineturi jokių kitų galimybių užtikrinti vaiko priežiūrą.Taip pat nutraukiamas įprastinis ugdymo procesas visose kitose ugdymo įstaigose: nuo penktadienio mokymas vyks nuotoliniu būdu, išskyrus centralizuotus egzaminus.Latvija taip pat uždraudė visus viešus renginius, susibūrimus, eisenas, piketus, kuriuose dalyvautų daugiau kaip 200 žmonių.Kelionių organizatoriams pavesta esant galimybei perkelti suplanuotas turistines išvykas į COVID-19 paveiktas šalis bei regionus ir neplanuoti naujų kelionių.Įstaigoms ir kompanijoms pavesta atšaukti visas nebūtinas komandiruotes į paveiktus regionus. Vyriausybė paragino visus latvius susilaikyti nuo kelionių į užsienį.Žmonėms, grįžusiems iš COVID-19 paveiktų šalių ir regionų, taip pat su jais kontaktų turėjusiems asmenims nurodyta laikytis ypatingų atsargumo priemonių ir pasirūpinti, kad jie nesukeltų pavojaus aplinkiniams.Maisto ir kitas pirmo būtinumo prekes rekomenduojama užsisakinėti internetu.

Portugalija dėl koronaviruso grėsmės uždaro mokyklas Portugalija, siekdama pažaboti naujojo koronaviruso plitimą, nuo pirmadienio uždaro visas šalies mokyklas, paskelbė ministras pirmininkas Antonio Costa. Šis sprendimas, paveiksiantis daugiau kaip 1,6 mln. vaikų ir paauglių, galios iki balandžio 9-osios. A. Costa taip pat paskelbė virtinę „laikinų“ priemonių, įskaitant naktinių klubų veiklos sustabdymą ir lankytojų skaičiaus ribojimą senjorų globos namuose. Šalyje taip pat buvo uždrausti vieši renginiai uždarose patalpose su daugiau kaip tūkstančiu žmonių, taip pat renginiai atvirose erdvėse su daugiau kaip 5 tūkst. žmonių,Portugalijoje iki šiol patvirtinti 78 susirgimo naujojo koronaviruso sukeliama liga COVID-19 atvejai.